Для тех, кто стремится сделать гостиную изысканной и торжественной, дизайнеры рекомендуют использовать цвет темного мха и изумрудный. Если вы будете использовать комнату для отдыха, просмотра телевизора и дружеских посиделок, покрасьте стены в мягкий оттенок, например мятный.
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Но ограничиваться одним цветом не стоит. Чтобы не перегрузить гостиную, используйте один из этих стильных сочетаний.
Соедините различные оттенки зеленого
Соедините в одном интерьере несколько зеленых оттенков / Фото Pinterest
От цвета серой гавани до ирландского зеленого с переливами жёлтого сельдерея – вы можете активно экспериментировать с палитрой, пока не добьетесь гармоничного наслоения тонов. Главное правило таких интерьеров – стены должны быть не такими яркими, как мебель, которая выдвигается на передний план.
Белый фон может менять свой оттенок в зависимости от света
Сочетание белого и зеленого / Фото Pinterest
Этот пример интересен именно из-за холодного освещения. Белые стены и декор приобретают серый оттенок и хорошо гармонируют с ковриком и подушками, расположенными на изумрудном аристократическом диване.
Классика
Сочетание нежно-зеленого с белым / Фото Pinterest
Заметьте как классическое сочетание нежно-зеленого и белого дополняется оранжевыми подушками, которые, помимо прочего, объединяют светлые и серые диваны. Акцентные цвета перетягивают все внимание на себя и трудно заметить. что на самом деле интерьер насыщен различными цветами от цементного к золотому.
В интерьере фигурирует три цвета / Фото Pinterest
Благодаря массивным картинам в тон пола, мебели и штор, стены цвета горохового стручка становятся выразительным и лаконичным дополнением. Завершают композицию небольшие подушки зеленого оттенка, расположенные на серых креслах.
Райский зеленый оттенок / Фото Pinterest
Небольшая TV-зона с панорамным окном оформлена всего лишь в двух цветах. такое сочетание зеленого и белого – не редкость, однако подходит оно не для всех помещений.
Зеленый и черный
Стильное решение для квартир в стиле лофт / Фото Pinterest
Если вы решили никак не обрабатывать стены или пол, попробуйте совместить цвет зеленых пастбищ с темно-серой и даже черной мебелью. Вазоны и декор удачно впишутся в эту композицию.
Яркие акценты
Желтая мебель в зеленой гостиной / Фото Pinterest
Интерьеры с большим количеством растений любят желтые и оранжевые детали. Даже единичный предмет украсит ваше помещение.
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Сочетание зеленого с оттенками оранжевого / Фото Pinterest
Здесь отчетливо видно, как дизайнеры экспериментируют с цветами, принтами и текстурами.
Благодаря большим окнам, эта комната не перегружена темно-зеленым оттенком, а ржаво-оранжевый с шалфейно-зеленым создает уникальную этническую атмосферу.
Розовый диван в зеленом интерьере / Фото Pinterest
Необычное, на первый взгляд, сочетание в этом случае возможно благодаря сочетанию аристократического зеленого и оттенком дымчатой розы.
Необычная комбинация темно-зеленых стен и дивана с коралловыми акцентами / Фото Pinterest
Розовый современный диван выполняет не только эстетическую функцию, но и является соединительным элементом между общим интерьером и красными подушками и ковром.