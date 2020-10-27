Здесь может побывать каждый: фото идеального домика для уединения под Львовом
Мы привыкли считать, что мини-дома для отдыха в лесу обычно доступны только жителям европейских стран. Однако в Украине тоже постепенно появляется кардинально новый тип жилья для туристов: стильное, удаленное от цивилизации и комфортное.
Проект, который расположен вблизи Львова, называется Cosmos one. Об этом рассказывают Узол и Манько.
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Дом выглядит очень стильно / Фото booking.com
Всего 30 минут езды от центра шумного города – и вы оказываетесь один на один с густым лесом. Дом спроектирован так, что полностью стирает барьеры между природой и жильем.
Окна до пола открывают великолепный панорамный вид на окрестности. С каждой комнаты можно выйти на улицу.
В помещении есть настоящая печь / Фото booking.com
"Изюминкой" интерьера является то, что комнаты можно буквально "соединить" с природой. Панорамные окна с обеих сторон дома открываются, образуя единое пространство с улицей. В теплое время года здесь можно буквально круглосуточно находиться на свежем воздухе.
В доме можно пребывать наедине с природой / Фото booking.com
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В доме есть две спальни. Одна из них – на втором, мансардном этаже. Здесь может с комфортом разместиться до 6 гостей.
Интерьер выглядит очень современно / Фото booking.com
Дом достаточно просторный внутри / Фото booking.com
Так дом выглядит с высоты / Фото Узол и Манько
Стоимость проживания в "одиноком" доме составляет около 3900 гривен в сутки.
Посмотреть место расположения Cosmos one можно на карте.
Больше фото домика во Львовской области смотрите здесь:
Видеообзор дома Cosmos one
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