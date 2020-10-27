Мы привыкли считать, что мини-дома для отдыха в лесу обычно доступны только жителям европейских стран. Однако в Украине тоже постепенно появляется кардинально новый тип жилья для туристов: стильное, удаленное от цивилизации и комфортное.

Проект, который расположен вблизи Львова, называется Cosmos one . Об этом рассказывают Узол и Манько .

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Дом выглядит очень стильно / Фото booking.com

Всего 30 минут езды от центра шумного города – и вы оказываетесь один на один с густым лесом. Дом спроектирован так, что полностью стирает барьеры между природой и жильем.

Окна до пола открывают великолепный панорамный вид на окрестности. С каждой комнаты можно выйти на улицу.



В помещении есть настоящая печь / Фото booking.com

"Изюминкой" интерьера является то, что комнаты можно буквально "соединить" с природой . Панорамные окна с обеих сторон дома открываются, образуя единое пространство с улицей. В теплое время года здесь можно буквально круглосуточно находиться на свежем воздухе.



В доме можно пребывать наедине с природой / Фото booking.com

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В доме есть две спальни. Одна из них – на втором, мансардном этаже. Здесь может с комфортом разместиться до 6 гостей .



Интерьер выглядит очень современно / Фото booking.com



Дом достаточно просторный внутри / Фото booking.com

Адрес домика: село Майдан, Жолковский район, Львовская область.



Так дом выглядит с высоты / Фото Узол и Манько

Стоимость проживания в "одиноком" доме составляет около 3900 гривен в сутки .

Посмотреть место расположения Cosmos one можно на карте.

Больше фото домика во Львовской области смотрите здесь:

Видеообзор дома Cosmos one

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