Уют кирпича: как легко придать интерьеру тепла и историчности

Открытый кирпич набирает все больше популярности в дизайне интерьеров. Это вполне закономерно, ведь этот материал передает пространству особенную атмосферу.

Нет более универсального, вневременного и разнообразного материала, чем кирпич. Он может стать основным элементом как древнего, так и современного дизайна.

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Довольно часто после восстановления старых зданий в интерьере появляется кирпич, который может похвастаться возрастом. После чистки он сразу придает пространству большое количество текстуры, тепла и особенный характер.

Старый кирпич – прекрасный элемент интерьера / Фото Archdaily

Кроме того, кирпич очень универсален – он подходит как индустриальному, так и сельскому стилю. Также ее легко можно покрасить в любой цвет, но она все равно сохранит свой темперамент.

Кирпич замечательный в любом цвете / Фото Archdaily

Поэтому если вы долго колеблетесь и не можете выбрать идеальный вариант интерьера, кирпич всегда готов прийти на помощь. Это материал, который всегда будет в моде и может предложить пространству много положительных характеристик.

Особенная атмосфера / Фото Archdaily