Хотели бы вы провести уик-энд в таком доме? Рассказываем о шале, которое вырастает из скалы и открывает великолепную панораму на горное озеро и вершины вокруг.

Авторами проекта стали аргентинские архитекторы Nicolás del Río и Max Núñez⁣. Об этом сообщает блог Loftdesign .

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Вид на дом сверху / Фото Hqroom

Дом под названием C7 с расположен в Андах, за несколько километров от вершины Аконкагуа.



На первом этаже есть терраса / Фото Hqroom

Шале построили на скале. С одной стороны здесь открывается вид на лагуну Инка, а с другой – на заснеженные горные вершины.



Шале выглядит потерянным среди гор / Фото Hqroom

Дом сделали двухуровневым. Первый этаж построили из камней, добытых из этой же скалы.



Диваны у панорамных окон для того, чтобы любоваться озером / Фото Hqroom

Каменные стены защищают дом от снегопадов и делают его прочным.



Так выглядит шале на закате / Фото Hqroom

Второй уровень – стеклянный. Прозрачные стены делают пространство идеальным для осмотра природы вокруг.



Гостиная с панорамным видом / Фото Hqroom

Здесь нет внутренних стен и перегородок, закрывающих панораму гор. Крышу поддерживают металлические конструкции.



Здесь нет внутренних перегородок / Фото Hqroom