Затерянное в горах: шале на берегу высокогорного озера построили в Аргентине – фото интерьеров
Хотели бы вы провести уик-энд в таком доме? Рассказываем о шале, которое вырастает из скалы и открывает великолепную панораму на горное озеро и вершины вокруг.
Авторами проекта стали аргентинские архитекторы Nicolás del Río и Max Núñez. Об этом сообщает блог Loftdesign.
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Вид на дом сверху / Фото Hqroom
Дом под названием C7 с расположен в Андах, за несколько километров от вершины Аконкагуа.
На первом этаже есть терраса / Фото Hqroom
Шале построили на скале. С одной стороны здесь открывается вид на лагуну Инка, а с другой – на заснеженные горные вершины.
Шале выглядит потерянным среди гор / Фото Hqroom
Дом сделали двухуровневым. Первый этаж построили из камней, добытых из этой же скалы.
Диваны у панорамных окон для того, чтобы любоваться озером / Фото Hqroom
Каменные стены защищают дом от снегопадов и делают его прочным.
Так выглядит шале на закате / Фото Hqroom
Второй уровень – стеклянный. Прозрачные стены делают пространство идеальным для осмотра природы вокруг.
Гостиная с панорамным видом / Фото Hqroom
Здесь нет внутренних стен и перегородок, закрывающих панораму гор. Крышу поддерживают металлические конструкции.
Здесь нет внутренних перегородок / Фото Hqroom
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