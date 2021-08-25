Из-за низкой цены, доступности на рынке и простоты установки большинство из этих решений остаются популярными. Однако учтите их недостатки перед тем, как покупать что-либо из перечисленных далее вариантов.

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Ковролин

Удаление пыли из ворсистого ковролина – не легкая задача, поэтому процесс уборки комнат, застеленных этим покрытием, может затратить больше времени, чем мытье плитки или очистка обычного ковру. Для уборки комнат с ковролином вам понадобится пылесос и множество специальных средств для очистки. Причем состав последних может негативно отразиться на здоровье людей с аллергическими реакциями, поэтому использовать их нужно осторожно.

Если вы пролили что-то на покрытие или испачкали его жиром, вывести пятно будет не просто, иногда в таких ситуациях помогают только услуги клининговых компаний.

Черные покрытия на кухне и в ванной

Темные покрытия быстрее загрязняются / Фото architecturaldigest

Несмотря на эффектный вид, глянцевые черные поверхности собирают на себе все пятна и отпечатки пальцев. Время, затраченное на уборку такого помещения, заметно увеличивается, поэтому дизайнеры не советуют использовать подобные материалы для больших площадей.

Открытые стеллажи

Открытые системы хранения – это действительно стильно и современно, но если мы говорим об аспекте практичности – лучше поискать закрытый шкаф. Полки без дверц труднее держать в чистоте, здесь скорее накапливается пыль, а к красиво расставленному декору со временем добавляются обычные бытовые вещи, вроде канцелярии, шнуров и кабелей.

Лучшее, что вы можете сделать – уменьшить количество открытых стеллажей, не отказываясь от них полностью.

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Рельефная плитка

Лучше отказаться от мелкой плитки / Фото loveincorporated

Мелкая мозаика, кафель с глубокими фасками или фактурой – хороший вариант для тех, кто мало готовит. В противном случае в углублениях начнет собираться жир и грязь. И, как известно, вывести их – настоящий вызов.

Люстры

Многоуровневая люстра с большим количеством стекла и декоративными элементами, может стать украшением большой гостиной, но учтите, что уход за ней – крайне непростая задача. Мелкие хрустальные и металлические детали, на которых постоянно скапливается пыль, требуют регулярного мытья. Это же касается люстр плафонов в виде чаш. Мыть такие нужно раз в 3 месяца, а в летнее время – хотя бы раз в месяц, поскольку внутри плафона разводятся мухи и бабочки.

Белая затирка для швов

Белая затирка быстро изнашивается / Фото idealhome

Если хотите реже обновлять ванную комнату и кухонный фартук, откажитесь от светлой затирки для швов. Из-за внешнего воздействия, светлые штыки быстро теряют первоначальный вид, желтея в местах частого контакта с водой. Попробуйте использовать темную затирку. Она подойдет как для цветной, так и нейтральной плитки.