Вирусы и бактерии размножаются воздушно-капельным и контактным путями. Пылевой, ингаляционный и контактно-бытовой – самые распространенные способы передачи инфекционных заболеваний. Чтобы остановить распространение опасных микроорганизмов, необходимо дезинфицировать поверхности, к которым мы прикасаемся и, самое главное – обрабатывать воздух, которым мы дышим. Только так мы можем уничтожить вирусы и бактерии, которые не успели осесть на поверхности.

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Где скрываются вирусы и бактерии

В воздух, которым мы дышим, попадают различные загрязнители: от цементной пыли до спор, вирусов и бактерий. Чем меньше эти частицы, тем дольше они остаются в воздухе, и, следовательно, – представляют большую опасность для здоровья:

PM10: все частицы размером до 0,01 миллиметра. Оседают в носоглотке, где провоцируют насморк, слезоточивость, першение в горле.

все частицы размером до 0,01 миллиметра. Оседают в носоглотке, где провоцируют насморк, слезоточивость, першение в горле. PM2.5: все частицы размером до 0,0025 миллиметра. Достаточно маленькие, чтобы добраться до легких человека.

все частицы размером до 0,0025 миллиметра. Достаточно маленькие, чтобы добраться до легких человека. PM1: все частицы размером до 1 микрона. Из-за размера с легкостью проникают через клеточную мембрану альвеол в кровоток человека, где провоцируют заболевания, угрожающие жизни.

Итак, каждому нужен воздухоочиститель – действенный способ очистки воздуха, который поможет устранить малейшие частицы пыли, а также убережет вас и ваших родных от сезонных простуд и аллергий.

Как узнать, что вам нужен воздухоочиститель



Постоянный насморк и усталость – признаки загрязненного воздуха / Фото Pexels

Если вы часто сталкиваетесь с першением в горле, усталостью, сухостью кожи и аллергией, причиной может стать недостаточно чистый воздух в вашем доме. Если после переезда в новый район, ремонта или покупки новой мебели вас начали беспокоить эти симптомы, следует провести исследования воздуха в квартире. Этот шаг поможет узнать, что именно и в каких количествах "летает" в помещении, а также насколько опасно это для вашего здоровья.

Чтобы исправить критическую ситуацию, необязательно переезжать, приступать к повторному ремонту или выбрасывать мебель. Самый легкий и доступный способ борьбы с сорным воздухом – качественные воздухоочистители.

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Что должно быть в системе для очистки воздуха



Воздухоочистители Daikin отличаются стильным и компактным дизайном / Фото Daikin

Когда вы решили найти эффективное и надежное устройство для очистки воздуха в помещении, стоит обратить внимание на:

HEPA-фильтр

Благодаря электростатическому взаимодействию, высокопроизводительный HEPA-фильтр удаляет 99% частиц размером от 0,1 до 2,5 микрона. Он не склонен к засорению по сравнению с обычными фильтрами, которые улавливают частицы только благодаря отверстиям в сетке.

Регулирование влажности

Выбирая воздухоочистители, обратите внимание на вертикальные модели Daikin. Благодаря тонкому баку для воды, они способны автоматически регулировать уровень влаги в помещении.

Стримерная технология Daikin

Что учесть при выборе воздухоочистителя / Фото Daikin

Используя электроны для запуска химических реакций с частицами, находящимися в воздухе, Flash Streamer расщепляет аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, а также удаляет неприятные запахи, обеспечивая чистый и качественный воздух.

Что говорят исследования

Обратите внимание, прошел ли очиститель необходимые испытания качества.

К примеру, модель того же Daikin – MCK55W, продемонстрировала удаление 99% бактерий в помещении 25 квадратных метров за 5 часов работы. Различные аллергены при этом разлагаются и удаляются уже через 2 часа, а 99,9% спор плесени (Cladosporium) разлагаются и удаляются через 24 часа работы воздухоочистителя.

Учтите каждый нюанс, чтобы подобрать качественный и долговечный воздухоочиститель для вашего дома, ведь именно от вашего выбора зависит чистота и качество того, чем вы дышите.