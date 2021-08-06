Защита дома: опасные предметы интерьера для детей

Для родителей нет ничего важнее чем безопасность и комфорт их ребенка. В собственном доме некоторые предметы интерьера могут представлять угрозу для малыша.

Безопасность дома, в котором растет малыш – залог счастливого и спокойного детства. Ниже список предметов интерьера, которые в той или иной степени могут представлять угрозу для ребенка.

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Высокая мебель

Книжные шкафы, комоды и другая мебель, которую можно перевернуть на себя, представляют опасность для ребенка. Первый шаг, чтобы избежать их опрокидывания – это приобрести кронштейны и анкеры, которые могут помочь прикрепить мебель к стенам.

Хорошо прикрепленная мебель – залог безопасности / Фото Unsplash

Духовка, посудомоечная машина

Эта техника с открытой дверцей представляет значительную опасность для детей. Прикосновение к недавно открытой духовке может вызвать серьезные ожоги. И даже если духовка прохладная, можно залезть на открытые дверцы, что может поколебать прибор. Посудомоечные машины могут содержать острые предметы или моющие средства, которые могут быть очень вредными для детей. Следует всегда проверять дверцы кухонной техники / Фото Unsplash

Ковры

Ковры могут сделать комнату восхитительной, предотвратить скольжение детей и уменьшить шум. Но исследования токсинов в коврах показали, что ковровые материалы могут быть опасными для нашего здоровья. Ковры ухудшают качество воздуха в помещении / Фото Unsplash

Зеркало

Высокое зеркало, которое можно наклонить, может быть опасным для детей. Его можно расшатать и оно может упасть, или дети могут попробовать взобраться на него, как на качели. В худшем случае зеркало падает и разбивается на осколки, которые могут травмировать детей.

Лучше на время скрыть такое зеркало в кладовую / Фото Unsplash

Стеклянный журнальный столик

Высота журнальных столиков делает их интересными, чтобы дети держались за них во время прогулок. Но журнальные столики из закаленного стекла является риском для детей.

Красивый, но опасный предмет интерьера / Фото Unsplash

Магниты на холодильник

Магниты на холодильнике – красочные и привлекательные для детей. К сожалению, они также представляют значительную опасность удушья. Их небольшой размер может облегчить детям задание достать магниты с холодильника и положить их в рот.

Следует либо выбирать большие магниты или поместить их высоко на холодильнике / Фото Unsplash

Рамки для Фотографий

Рамки для фотографий – это веселый способ отметить и вспомнить жизненные моменты, важные для семьи. Однако они могут быть очень опасными для детей. Рамки можно легко опрокинуть, а защитное стекло может разбиться. Дети могут очень серьезно порезаться на этом стекле. Это не означает, что родители должны полностью отказаться от своих ценных воспоминаний. Вместо этого они могут поменять стекло на прозрачный пластик. Даже воспоминания могут представлять угрозу / Фото Unsplash