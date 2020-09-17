Провести ночь в замке – звучит фантастически, но такое развлечение доступно и в Украине. Отель в комплексе "Замок Радомысль" создал комнаты с антикварной мебелью и средневековым интерьером.

"Замок Радомысль" расположен в городе Радомышле, что в Житомирской области. Убранство замка создано для того, чтобы гости могли познать европейскую культуру и традиции, рассказывает Radozamok.

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Картины и мебель рассказывают посетителям древнюю историю / Фото Ukraine-is

Комнаты наполнены антикварной мебелью, посудой, предметами быта. Исторический характер замка воспроизведен очень тщательно, что делает отдых в нем еще более аутентичным.

Комплекс создали в помещении бывшей мельницы. А еще до мельницы на месте сооружения была фабрика по производству бумаги. Теперь здание превратилось в прототип европейского замка.



Антикварные вещи делают интерьер неповторимым / Фото Radozamok

Благодаря красивому внешнему виду и прекрасным интерьерам, Радомысль постепенно становится туристическим магнитом среди украинцев.



Детали интерьера тщательно подобраны друг к другу / Фото Radozamok

В помещениях немало старинных вещей. Атмосферу дополняют тематические картины.



В интерьере присутствует европейская сдержанность / Фото Radozamok

Стены в комнатах белые – это подчеркивает сдержанный характер европейского старинного стиля. Ведь замки предназначались преимущественно для обороны, а не для демонстрации роскоши.



Окна в замках делали маленькими из соображений безопасности / Фото Radozmok

Маленькие окошки, как в кельях, прекрасно дополняют атмосферу в помещениях. Здесь не использовали белого пластика для рам – только аутентичный цвет дерева.



С окошек открывается отличный вид / Фото Radozamok

Комнаты в отеле не имеют привычной нам нумерации. Каждая из них имеет свой уникальный интерьер и название. "Имена" комнатам давали в честь просветителей и деятелей культуры разных европейских стран.

Здесь есть комнаты "Иоганн", "Бернар и Анна", "Винцентий", "Тереза" и другие. Всего в отеле 10 номеров.



В комнате "Гетманская башня" гости любуются старинным граммофоном / Фото Radozamok

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В потаенных уголках на территории замка можно найти различные интересные скульптуры / Фото Ukraine-is

Замок окружен большим парком, в котором любят гулять туристы. Здесь есть немало примеров современной парковой скульптуры.

С наступлением ночи в руках у фигурки мужчины среди озера начинает светиться таинственный предмет. Эта картина завораживает посетителей.

Вместе со средневековым шармом, гостям предлагают и все удобства.

Стоимость проживания составляет от 2500 до 10 000 гривен за комнату.

Как доехать до отеля "Замок Радомысль"

Замок расположен по адресу: Украина, Житомирская область, г. Радомышль, ул. Плетенецкая, 15. Если путешествуете на машине, из Киева можно доехать по Житомирской трассе.

Общественный транспорт. Нужно сесть на маршрутку возле станции метро "Житомирская" и доехать до Радомышля. Далее на автовокзале ждать специальный автобус, который доставит вас под стены замка.

Больше фото интерьеров замка смотрите здесь:

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