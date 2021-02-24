Старинный замок Люблянский град в Словении поражает своими масштабами и площадью. Отреставрировать его весь является чрезвычайно сложной задачей. Однако архитекторы стараются поддерживать его хотя бы частично.

Замок Град или Люблянский замок – один из крупнейших замков Словении. Площадь объекта составляет более 8000 квадратных метров.

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Так выглядит Люблянский град / Фото Tonkosti

По легенде, в здании есть 365 комнат – их количество соответствует количеству дней в году. Помещения расположены на трех этажах. Внутри замка есть двухэтажный внутренний двор.



Так выглядят отреставрированные помещения в замке / Фото ArchDaily

Реставрация замка является длительным процессом. Она началась еще 10 лет назад и до сих пор не закончилась.

Уже частично отреставрировали коридор галереи на 2-м этаже, а также спальни, свадебный зал, салон и небольшие музейные помещения. Сейчас здесь выставляют различные объекты искусства.



Даже там, где еще нет реставрации, проводят различные мероприятия / Фото ArchDaily

Также в замке есть часовня. Ее пока не отреставрировали, но там уже проводят концерты и другие мероприятия. Старинные фрески напоминают о первоначальном виде замка.



Так выглядят части замка без реставрации / Фото ArchDaily

Из-за финансовых проблем отреставрировать весь замок за раз является нереальной задачей. Однако частичная реставрация помещений, а также использование залов для выставок и концертов позволяет поддерживать замок и уберечь его от полного разрушения.



Отреставрированные спальные помещения / Фото ArchDaily

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Архитекторы рассказывают, что сейчас Град похож на своеобразную "витрину времени" – отреставрированные помещения сочетаются с полуразрушенными.