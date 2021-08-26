Как замаскировать телевизионные кабели в интерьере: подборка полезных идей
Источник:Archdaily
Пока мир только переходит к жизни в полностью беспроводном мире, дизайнеры ищут альтернативные решения, которые помогают скрыть провода и создавать более организованное и чистое пространство. Вот некоторые лайфхаки, которые они используют.
Одно из самых простых и эффективных решений, которые помогут скрыть провода – использование настенной TV-панели. Они могут быть разработаны специально для вашего дома или приобретенные в любом мебельном магазине.
Читайте также Как спасаться от аномальной жары в городе
Устанавливая настенные панели, стоит учесть, что стена должна выдержать нагрузку фанеры, гипсокартона или иного материала из которого изготовлено покрытие. Для того чтобы все сделать правильно, вы должны оставить проем 5 – 7 сантиметров между стеной и панелью, а также предусмотреть доступ к розеткам.
Использование подставки для телевизора еще одно популярное решение, которое помогает скрыть кабели от телевизора, консоли и маршрутизаторы. Если необходимо, вы можете добавить ящик-органайзер, где будут храниться все провода.
Кронштейны для телевизоров могут быть фиксированными, наклонными или подвижными. Такие конструкции с легкостью устанавливаются на стене или потолке. Кроме поддержки оборудования, они также используются для маскировки проводов.
Для тех, кто хочет большей гибкости, лучшим решением станет заказ индивидуальной мебели, которая поможет скрыть все нежелательные элементы.