Одно из самых простых и эффективных решений, которые помогут скрыть провода – использование настенной TV-панели. Они могут быть разработаны специально для вашего дома или приобретенные в любом мебельном магазине.

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Как скрыть кабели телевизора / Фото Archdaily

Устанавливая настенные панели, стоит учесть, что стена должна выдержать нагрузку фанеры, гипсокартона или иного материала из которого изготовлено покрытие. Для того чтобы все сделать правильно, вы должны оставить проем 5 – 7 сантиметров между стеной и панелью, а также предусмотреть доступ к розеткам.

Как скрыть кабели телевизора / Фото Archdaily

Использование подставки для телевизора еще одно популярное решение, которое помогает скрыть кабели от телевизора, консоли и маршрутизаторы. Если необходимо, вы можете добавить ящик-органайзер, где будут храниться все провода.

Как скрыть кабели телевизора / Фото Archdaily

Кронштейны для телевизоров могут быть фиксированными, наклонными или подвижными. Такие конструкции с легкостью устанавливаются на стене или потолке. Кроме поддержки оборудования, они также используются для маскировки проводов.

Как скрыть кабели телевизора / Фото Archdaily

Для тех, кто хочет большей гибкости, лучшим решением станет заказ индивидуальной мебели, которая поможет скрыть все нежелательные элементы.

Как скрыть кабели телевизора / Фото Archdaily

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​Как скрыть кабели телевизора / Фото Archdaily

​Как скрыть кабели телевизора / Фото Archdaily

​Как скрыть кабели телевизора / Фото Archdaily

​Как скрыть кабели телевизора / Фото Archdaily