Как замаскировать батареи и радиаторы отопления: подборка креативных идей

Батареи центрального отопления и радиаторы, которые обычно занимают много площади в наших помещениях, редко вписываются в общий интерьер, а их цвет вносит диссонанс в общую концепцию пространства. При обновлении помещения часто возникает вопрос, как дешево и просто спрятать этот элемент. Чтобы вы не терялись в решениях, собрали самые популярные способы в одной статье!

Главная функция батареи и радиаторов – обогрев помещений. И об этом нельзя забывать, приступая к декорированию. Устанавливая ширмы или экраны нужно позаботиться, чтобы на них были отверстия. И чем их больше, тем лучше. Важно предусмотреть мостики для циркуляции воздуха, лучше расположить их под подоконником и у пола.

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Радиатор и резьбовые соединения должны оставаться в пределах досягаемости, поэтому при установлении конструкций, которые трудно снимаются, следует предусмотреть небольшое окошко. И напоследок – обеспечьте свободный доступ к элементам, которые отвечают за подачу тепла.

Учтя эти аспекты, можно смело переходить к обустройству декора.

Длинные шторы



Выбирайте легкие и натуральные ткани / Фото Pinterest

Маскировка батареи шторами подходит для спальни и гостиной / Фото Pinterest

Самый простой и популярный способ замаскировать батареи, размещенные под окном – повесить на карниз длинные шторы или занавески. Но есть одно "но", длинные шторы постепенно выходят из трендов и вписываются не во все современные интерьеры. Тем более такое решение не подойдет для кухни и технических помещений.

Маскировка



Покрасьте перегородки в цвет окна или стеллажа, который находится на верхнем ярусе / Фото Pinterest



Используйте тот же цвет, что и для стены / Фото Pinterest



Используйте тот же цвет, что и для стены / Фото Pinterest

Еще один очевидный вариант, который поможет замаскировать систему отопления, – покраска батареи в цвет стены. Таким образом белая конструкция не будет выделяться из общего дизайн-проекта.

Ящики и перегородки для батарей



Сегодня ящики и перегородки доступны в любом варианте / Фото Pinterest



Выбирайте железные конструкции / Фото Pinterest

Чаще всего такие конструкции изготавливаются из железа. Они максимально практичны и легкие в установке. Ящики и перегородки позволяют стилизовать батарею под общий интерьер. Сегодня рынок предлагает богатый ассортимент подвесных перегородок.

Гипсокартон



Такие конструкции занимают много места, но могут стать дополнительной полкой / Фото Pinterest



Такие конструкции занимают много места, но могут стать дополнительной полкой / Фото Pinterest

Этот вариант подойдет для просторных помещений, поскольку ниша из гипсокартона с собственной системой отверстий для циркуляции воздуха, займет немало площади. Зато созданная конструкция избавить вас и от радиатора, и от труб.

Плоские щитки



Плоские щитки выпускаются в различных цветах / Фото Pinterest



Плоские щитки выпускаются в различных цветах / Фото Pinterest

По своей конструкции плоские щитки напоминают ниши из гипсокартона, только вместо отверстий используют декоративные ширмы с сетчатым рисунком. Ниша с подобранным узором скроет систему отопления и не займет много места.

Декоративная перегородка из дерева



Перегородки из дерева могут служить скамейкой или рабочим столом / Фото Pinterest



Деревянные перегородки хорошо вписываются в классический интерьер / Фото Pinterest

Еще одно практическое решение, которое позволит не только скрыть батарею, но и станет дополнительным предметом интерьера – перегородка из дерева.

Не скрывайте, а выделите



Используйте цветовые акценты, чтобы выделить батареи / Фото Pinterest

Используйте цветовые акценты, чтобы выделить батареи / Фото Pinterest

Существуют ситуации, когда спрятать аккумулятор невозможно по ряду технических причин. В таком случае остается сделать его красивым. Чтобы он не просто выполнял функцию обогрева, но и стал частью интерьера, превратите его в самостоятельный арт-объект. Для этого можно использовать яркие краски, а также золотые или серебряные покрытия.