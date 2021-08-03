Залог спокойствия и успеха: перечень необходимых шагов перед ремонтом

Начало ремонта – важное, хлопотное и даже страшное дело. На этом этапе решаются важные вещи, а ошибки могут стать фатальными.

Выбор подрядчика, выбор стилистики помещения, расчет сметы – важные детали, которые могут сделать ремонт в доме приятным приключением, или же наоборот – превратить жизнь в хаос.

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Для того, чтобы начинать любую подготовку к ремонту, необходимо определить бюджет. Только после расчетов, сколько вы готовы потратить на ремонт, стоит размышлять над подрядчиками, стилем и материалами.

Обдуманные шаги – залог успешного ремонта / Фото Real-estate.lviv.ua

Если бюджет ремонта ограничен, то лучше остановить свой выбор на частном мастере. Его запросы будут значительно проще, чем у бригады. Но здесь есть несколько нюансов. Прежде всего стоит работать только с теми людьми, которые рекомендованы друзьями или знакомыми. Также стоит учитывать, что частный мастер сможет выполнить работу гораздо медленнее, чем целая бригада.

Когда финансов достаточно, можно обратиться в строительную компанию, которая сделает все "под ключ". Стоит сразу выяснить, какие документы можно получить у фирмы. Преимущественно это могут быть договор, смета, ресурсная ведомость, график работ, если нужно – дизайн-проект. Важно обсудить предоставление подрядчиком гарантии и проверить ее наличие в договоре.

Хороший подрядчик – замечательный ремонт / Фото Рixabay

Неважно, какие подрядчики выбранены для проведения ремонта – крупные фирмы или отдельные мастера. В любом случае лучше встретиться на объекте с несколькими претендентами. При личном знакомстве легче найти общий язык и уточнить многие детали.

При первых шагах работы следует также обсудить вопрос оплаты. Ни в коем случае не следует выплачивать всю сумму сразу.

Эстетика ремонта / Фото Рixabay

После того как вы выбрали людей, с которыми придется работать, не одну неделю стоит обдумать детали дизайна. Вам необходимо определить: