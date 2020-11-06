Оригинальный проект дома создали в Нью-Йорке. Этот дом отличается от других: он расположен в лесу и производит впечатление бункера или укрытия, в котором можно спрятаться от цивилизации.

О тотально черном доме рассказывает журнал Harmonies .

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В интерьере очень много стекла / Фото Harmonies

Проект назвали Black Villa . Его разработала дизайнер Reza Mohtashami .

Дом будто выкопали в крутом склоне, добавив немного пространства снаружи. Поражает стеклянный потолок, сквозь который можно наблюдать за природой вокруг.



Открытая гостиная, соединенная с кухней / Фото Harmonies

Дом словно спрятался за зелен ым склоном. С внешней стороны он абсолютно невидим . На него можно даже выехать автомобилем.



Внешне дом также полностью черный / Фото Harmonies

Здание имеет площадь 400 квадратных метров. Вокруг него – места для прогулок. Ж ителей ждет более 300 километров пешеходных троп.

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Даже аксессуары в доме черного цвета / Фото Harmonies

Интерьер в доме очень современный. Здесь преобладает монохромный черный цвет . Некоторые акценты сделали в спальнях и ванных комнатах – однако все они приглушенные и пастельные.