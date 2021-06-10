Солома экологическая, простая в производстве и водонепроницаемая. Поэтому современные архитекторы, которые ищут сближения с природой через здания, считают ее лучшим выбором для создания крыш.

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Соломенная крыша школы Фасса в Сенегале



Архитектор Тошико Мори / Фото Architizer

Бамбуковая конструкция поддерживает круглую соломенную крышу школы Фасс в сельской местности Сенегала. Проект является первой школой в регионе, которая предлагает не только религиозную, но и светскую программу обучения.

Крыша придает школе скульптурного вида, поскольку линия крыши и длина карниза варьируются в зависимости от кладки. Именно этот наклон помогает поддерживать прохладу в классных помещениях.

AM House во Вьетнаме



Проект CTA – Creative Architects / Фото Architizer

Слой соломы над стальной крышей с деревянным покрытием, помогает изолировать AM House во время резкого повышения температуры. Этот фактор особенно важен при возведении зданий в этом регионе.

Проект реализовывался для местного директора по маркетингу, как место для релаксации и отдыха. Дом состоит из нескольких модулей, объединенных искусственным прудом.

Соломенный фасад в Японии



Архитектор Юсухара Марке / Фото Architizer

Соломенные полосы в этом проекте отсылают к культовым формам фасада известного японского архитектора Кенго Кума.

Цвета и текстура сена переходят и в интерьер, на потолке здания проступают яркие кедровые планки.

Соломенная крыша общественного центра Green Island в Таиланде



Архитекторы Estudio Cavernas / Фото Architizer

Архитекторы Таиланда активно отказываются от материалов, загрязняющих среду. Следовательно, в их проектах встречаются экологически чистые материалы, вторичная древесина и конечно солома.

Поскольку в сезон сильных дождей уровень воды резко повышается, подобные проекты делаются на возвышенностях – это помогает минимизировать потенциальные повреждения.

Куполообразная соломенная крыша хостела во Вьетнаме



SAHI W & D / Фото Architizer

Комплекс состоит из восьми куполов разных размеров, в каждом павильоне есть окно для естественного освещения и вентиляции.

Хостел создает ощущение, что вы находитесь в доме на дереве, несмотря на его расположение в шумном городе Хюэ – бывшей столице Вьетнама, где расположены важные историко-культурные места, на что съезжаются туристы со всего мира.