С заброшенного помещения в просторный дом: фото минималистичного проекта в Барселоне

Во время ремонта удалось объединить японское внимание к деталям и испанский темперамент. В результате заброшенное помещение стало двухуровневым минималистичным домом с яркими акцентами.

Чтобы полностью раскрыть вертикальность заброшенного пространства, архитекторы, работавшие над проектом, решили использовать подвал. Он не был задействован в предварительном планировании, поэтому для разработки второго уровня, пришлось поработать с подпорными элементами.

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Привлечение подвала задало будущий стиль дома. Архитекторы планировали оставить открытой бетонную подпорную стену, но впоследствии ее удалось обшить сосной. Все деревянные элементы, которые появляются в интерьере, имеют двойную функцию: выступают декором и объединяют пространство.



Дом стал сочетанием японской и испанской культур / Фото Dwell



В проекте использовано много природных материалов / Фото Dwell

В зоне столовой светлые деревянные рейки проходят по всей длине потолка. Этот элемент тоже поддерживает вес второго этажа и делает пространство ярче. Из аналогичного материала изготовлена лестница, ведущая на второй этаж, где расположена студия для работы, спальня и санузел.



Деревянные элементы выполняют сразу несколько функций / Фото Dwell



Деревянные элементы выполняют сразу несколько функций / Фото Dwell

Вертикальные рейки из дерева выполняют функцию перил. Это позволило избежать массивных перегородок и стен, обеспечив все помещение достаточным количеством света. Кроме этого, барьер стал удобной подпорной конструкции для стеклянной столешницы и продуманной лавкой для отдыха с друзьями.



Деревянные элементы выполняют сразу несколько функций / Фото Dwell



Деревянные элементы выполняют сразу несколько функций / Фото Dwell

Еще одна конструкция, которая имеет несколько функций – камин на кухне. Благодаря своей форме он стал "ступенькой" между зоной для приготовления пищи и гостиной. Также архитекторы позаботились о нормах проектирования, добавив несколько деревянных ступеней, чтобы владельцу дома не пришлось делать слишком широких шагов.



Камин стал основой для лестниц / Фото Dwell



Камин стал основой для лестниц / Фото Dwell

Собственно в этом и заключается японская эстетика – простота линий, естественный свет, дерево и концепция двойного назначения. Такой подход помог поместить все необходимое на относительно небольшой площади.



Минимализм стал изюминкой дома / Фото Dwell





Минимализм стал изюминкой дома / Фото Dwell

При этом архитекторы отмечают, что не менее важной стала защита испанской идентичности помещения. Так в проект остались традиционные для Барселоны арки и пол из красной плитки.