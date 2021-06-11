Чтобы полностью раскрыть вертикальность заброшенного пространства, архитекторы, работавшие над проектом, решили использовать подвал. Он не был задействован в предварительном планировании, поэтому для разработки второго уровня, пришлось поработать с подпорными элементами.

Читайте также Горный дом в Швейцарии, созданный в гармонии с природой: фото

Привлечение подвала задало будущий стиль дома. Архитекторы планировали оставить открытой бетонную подпорную стену, но впоследствии ее удалось обшить сосной. Все деревянные элементы, которые появляются в интерьере, имеют двойную функцию: выступают декором и объединяют пространство.

Сучасний ремонт
Дом стал сочетанием японской и испанской культур / Фото Dwell

Сучасний ремонт
В проекте использовано много природных материалов / Фото Dwell

В зоне столовой светлые деревянные рейки проходят по всей длине потолка. Этот элемент тоже поддерживает вес второго этажа и делает пространство ярче. Из аналогичного материала изготовлена лестница, ведущая на второй этаж, где расположена студия для работы, спальня и санузел.

З закинутого приміщення в просторий дім: фото мінімалістичного проєкту в Барселоні
Деревянные элементы выполняют сразу несколько функций / Фото Dwell

З закинутого приміщення в просторий дім: фото мінімалістичного проєкту в Барселоні
Деревянные элементы выполняют сразу несколько функций / Фото Dwell

Вертикальные рейки из дерева выполняют функцию перил. Это позволило избежать массивных перегородок и стен, обеспечив все помещение достаточным количеством света. Кроме этого, барьер стал удобной подпорной конструкции для стеклянной столешницы и продуманной лавкой для отдыха с друзьями.

З закинутого приміщення в просторий дім: фото мінімалістичного проєкту в Барселоні
Деревянные элементы выполняют сразу несколько функций / Фото Dwell

З закинутого приміщення в просторий дім: фото мінімалістичного проєкту в Барселоні
Деревянные элементы выполняют сразу несколько функций / Фото Dwell

Еще одна конструкция, которая имеет несколько функций – камин на кухне. Благодаря своей форме он стал "ступенькой" между зоной для приготовления пищи и гостиной. Также архитекторы позаботились о нормах проектирования, добавив несколько деревянных ступеней, чтобы владельцу дома не пришлось делать слишком широких шагов.

З закинутого приміщення в просторий дім: фото мінімалістичного проєкту в Барселоні
Камин стал основой для лестниц / Фото Dwell

З закинутого приміщення в просторий дім: фото мінімалістичного проєкту в Барселоні
Камин стал основой для лестниц / Фото Dwell

Собственно в этом и заключается японская эстетика – простота линий, естественный свет, дерево и концепция двойного назначения. Такой подход помог поместить все необходимое на относительно небольшой площади.

З закинутого приміщення в просторий дім: фото мінімалістичного проєкту в Барселоні
Минимализм стал изюминкой дома / Фото Dwell


З закинутого приміщення в просторий дім: фото мінімалістичного проєкту в Барселоні
Минимализм стал изюминкой дома / Фото Dwell

При этом архитекторы отмечают, что не менее важной стала защита испанской идентичности помещения. Так в проект остались традиционные для Барселоны арки и пол из красной плитки.