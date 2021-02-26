Это поселение расположено на острове посреди реки Янцзы в Китае. Ранее там кипела жизнь, но уже почти 20 лет здесь никто не живет.

Пример, как природа шаг за шагом поглощает то, что когда-то построили люди. Почти все здания в поселении покрыты плющом и другими растениями, которые вьются по стенам.

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Растения полностью покрыли заброшенные здания / Фото Elle

Хаутоувань – так когда-то называлось село. Ранее здесь проживало около 2 тысяч рыбаков, но все они разъехались в большие города. Природа начала захватывать поселения.



Плющ на стенах выглядит очень красиво / Фото Elle

Сегодня Хаутоувань является туристической достопримечательностью. Сюда приезжает много людей, чтобы сфотографироваться на фоне живописных зданий, заросших плющом.



Многие приезжают сюда, чтобы сделать фотографии / Фото Elle

Особенно атмосферно село выглядит в туманную погоду.