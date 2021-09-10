Забота об окружающей среде: в Исландии запустили наибольший в мире завод по переработке углерода

Современные сооружения могут иметь исключительно функциональное назначение. Исландия – это страна с чистым климатом, но на этом здесь не собираются останавливаться и делают все возможное, чтобы еще больше улучшать качество жизни людей.

Качество жизни определяется не только площадью помещения и уровнем дохода. Важную роль играет также и экология, ведь без чистого воздуха ни одна локация не станет приятным местом для дома.

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Orca – это крупнейший в мире завод прямого сбора и хранения углерода из воздуха. Он построен в Исландии, а его созданием занималась швейцарская компания Climeworks.

Технология работает следующим образом: из воздуха забирается углекислый газ и отправляется на хранение глубоко под землю. Такой метод очистки воздуха разработали инженеры из Carbfix.

Каждый мегаполис нуждается в таком заводе / Фото Dezeen

За один год завод Orca может удалить из воздуха около 4 тысяч тонн углерода. Для сравнения, этот показатель соответствует выбросам 870 автомобилей или 9 тысячам потребленных баррелей нефти.

Завод работает полностью на возобновляемой энергии. Этот проект позволил надеяться, что "вылов" углерода из атмосферы в промышленных масштабах станет привычной и распространенной практикой.