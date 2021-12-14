Забота о красоте: как ухаживать за садом зимой

Двор и сад – украшение любого дома. Даже зимой эти участки выглядят невероятно, но сон растений не означает, что к весне они не нуждаются в уходе.

Работа в саду и во дворе никогда не прекращается. Конечно, в зимний период ее гораздо меньше, но если вы хотите, чтобы дом окружала сказочная красота – придется поработать даже тогда, когда выпал снег.

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Укрываем растения снегом

Снег – лучшее укрытие для растений в зимний период, под ним отлично переносят холод даже розы. Мороз без снега опасен для растений, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы они были "укутаны в белое одеяло".

Разбиваем наст

Наст – это ледовая корка, которая образуется на снегу после того, как немного потеплеет, а затем снова наступает мороз. Иногда он так крепок, что может выдержать вес человека.

Для растений он опасен тем, что не пропускает кислород, из-за чего цветы начинают "задыхаться". Лучше избавляться от наста с помощью граблей. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить растения. Как правило, процесс следует проводить регулярно.

Особая атмосфера / Фото Pinterest

Встряхиваем снег с ветвей

Снег на деревьях и кустах – очень красивое зрелище. Вот только вес снега может сломать ветки, ослабленные из-за мороза.

Больше всего в таких случаях страдают хвойные, хотя о фруктовых деревьях тоже будет не лишним позаботиться. Когда выпадает возможность – освобождайте свои деревья от лишнего веса.

Кормим птичек

Ваш сад и двор просто созданы для того, чтобы зимние птички нашли в них убежище и еду. Согласитесь, территория смотрится гораздо лучше, когда на ней есть птички.

Кроме того, не стоит забывать об элементарной человечности – в зимний период птицам и зверям непросто, поэтому мы обязаны им помогать.