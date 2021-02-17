Дизайнеры часто любят отделывать разные вещи "под мрамор". Однако вместо желаемого красивого и дорогого дизайна, получают обратный эффект.

Иногда дизайнеры стремятся к креативу в своей работе, поэтому экспериментируют с узорами и цветами. Не всегда такие эксперименты оказываются удачными.

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Постельное белье с розами



Да, не показалось, именно с розами / Фото Boredpanda

Туалет с сюрпризом



Эти кабинки выглядят грязно, даже когда вокруг идеальная чистота / Фото Boredpanda

Неудачная плитка



Точно худшее решение для интерьера туалета / Фото Boredpanda

"Под мрамор"



Дизайнеры немного перестарались со стилем / Фото Boredpanda

Обеденный стол



Не очень аппетитная картина / Фото Boredpanda

Коврик с муравьями



Кажется, что он весь покрыт насекомыми / Фото Boredpanda

Еще один мраморный дизайн



На этот раз от рук дизайнеров "пострадала" мойка / Фото Boredpanda

Эти окна можно не мыть



Благодаря узорам они всегда будут казаться грязными / Фото Boredpanda

Чистая раковина

Да, она абсолютно чистая / Фото Boredpanda

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