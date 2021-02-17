Неудачный дизайн интерьера: эти вещи всегда выглядят грязно – смешные фото
Дизайнеры часто любят отделывать разные вещи "под мрамор". Однако вместо желаемого красивого и дорогого дизайна, получают обратный эффект.
Источник:Boredpanda
Иногда дизайнеры стремятся к креативу в своей работе, поэтому экспериментируют с узорами и цветами. Не всегда такие эксперименты оказываются удачными.
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Постельное белье с розами
Да, не показалось, именно с розами / Фото Boredpanda
Туалет с сюрпризом
Эти кабинки выглядят грязно, даже когда вокруг идеальная чистота / Фото Boredpanda
Неудачная плитка
Точно худшее решение для интерьера туалета / Фото Boredpanda
"Под мрамор"
Дизайнеры немного перестарались со стилем / Фото Boredpanda
Обеденный стол
Не очень аппетитная картина / Фото Boredpanda
Коврик с муравьями
Кажется, что он весь покрыт насекомыми / Фото Boredpanda
Еще один мраморный дизайн
На этот раз от рук дизайнеров "пострадала" мойка / Фото Boredpanda
Эти окна можно не мыть
Благодаря узорам они всегда будут казаться грязными / Фото Boredpanda
Чистая раковина
Да, она абсолютно чистая / Фото Boredpanda
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Стол с крошками хлеба
Вы никогда не сможете их вытереть / Фото Boredpanda
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