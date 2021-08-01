Светлый и веселый дом имеет идеальную формулу для отличного отдыха: комфорт, волшебный дизайн и идеальное расположение.

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Дом имеет форму ящика, разделенного на три высоты. На первом общем этаже расположены гостиные, столовая, кухня, фойе и бассейн. Благодаря особой планировке эти помещения переплетены в одно пространство. На втором этаже размещены спальни и ванные комнаты, а последний уровень – комнаты для отдыха.

Волшебное пространство / Фото Elle Decor

Большие стеклянные окна в гостиной и спальнях создают ощущение единения с морем. Куски дерева, лозы и камыша в гостиной добавляют пространству подлинности.

Яркий дизайн / Фото Elle Decor

Белые стены и мраморный пол дополнены яркими цветными акцентами. Изюминкой интерьера является металлическая ваза с фуксии и фаянсовая лампа с абажуром.

В дизайне внутреннего пространства можно проследить гармонию и баланс. Здесь прекрасно сочетаются белые и цветные акценты.

Невероятное пространство / Фото Elle Decor

Дизайн интерьера свежий и простой, созданный с помощью вещей, которые владельцы привезли с путешествий. Также в интерьере использовано много предметов из местных ремесел.