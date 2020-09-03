Здание датировано XIX веком и расположено в историческом центре города Браги. Именно здесь на двух верхних этажах португальская дизайнерская компания реализовала ремонт квартиры. В студии сделали акцент на белом и сером цветах, а также решили сохранить деревянные балки.

Из-за возраста здания квартирам внутри присущи высокие потолки, сообщает Archdaily. Актуальное: Как использовать яркие цвета в интерьере: фото примера из Словакии Владелец хотел разделить этажи и сохранить естественную вентиляцию и обилие естественного света. Разделение уровней создало два жилья: студию и двухкомнатную квартиру.

Дом довольно старый / фото Archdaily Студия выигрывает от пространства, охватывающего место между лестничной клеткой и задним фасадом. Другая квартира выигрывает из-за высоких потолков, которые созданы скатом крыши.

Использование трех цветов дает надлежащий эффект / Фото Archdaily В квартире также сохранили оригинальные деревянные полы и декор на потолках. К слову: Японский стиль в интерьере: фото цветной квартиры из Бразилии Постоянное противостояние между старым и новым, серые и белые тона, открытое дерево и много света – основные постулаты этого помещения. Смотрите больше фото квартиры из Португалии: А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке