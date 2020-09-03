Высокие потолки и много света: пример обустройства миниатюрной квартиры в центре города – фото
Здание датировано XIX веком и расположено в историческом центре города Браги. Именно здесь на двух верхних этажах португальская дизайнерская компания реализовала ремонт квартиры. В студии сделали акцент на белом и сером цветах, а также решили сохранить деревянные балки.
Из-за возраста здания квартирам внутри присущи высокие потолки, сообщает Archdaily.
Актуальное: Как использовать яркие цвета в интерьере: фото примера из Словакии
Владелец хотел разделить этажи и сохранить естественную вентиляцию и обилие естественного света. Разделение уровней создало два жилья: студию и двухкомнатную квартиру.
Дом довольно старый / фото Archdaily
Студия выигрывает от пространства, охватывающего место между лестничной клеткой и задним фасадом. Другая квартира выигрывает из-за высоких потолков, которые созданы скатом крыши.
Использование трех цветов дает надлежащий эффект / Фото Archdaily
В квартире также сохранили оригинальные деревянные полы и декор на потолках.
К слову: Японский стиль в интерьере: фото цветной квартиры из Бразилии
Постоянное противостояние между старым и новым, серые и белые тона, открытое дерево и много света – основные постулаты этого помещения.
Смотрите больше фото квартиры из Португалии: