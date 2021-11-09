У апартаментов выстлан пол с правильными, классическими линиями, пространство украшено смелым сочетанием стилей. Эта парижская квартира является идеальным примером того, как хорошие эстетические вкусы объединяются в одно целое.

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Здесь можно встретить такое сочетание мраморных каминов, увенчанных позолоченными зеркалами, бархатным и шелковым текстилем.

Впечатляющий стиль / Фото elledecor

Креатив в пространство добавили благодаря мебели, выполненной на заказ.

На таком особом подходе в дизайне дома настояли владельцы, десятилетиями жившие в этих апартаментах. Такие разительные изменения они решили претворить в жизнь после того, как их дети покинули дом и ничто не мешало им экспериментировать со стилем и вкусом.

Невероятный дом / Фото elledecor

Прихожая расписана в стиле имитации пещеры, она обставлена старинной консолью из графитового мрамора.

Гостиная "одета" в белый, черный и золотой цвет, меблирована дорогими диванами Ernest, разработанными известной фирмой Girodroux & Delpy.

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