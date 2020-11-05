Если живете в квартире, но всегда мечтали иметь собственный сад – эту идею легко реализовать благодаря карликовым деревьям. Им не нужна большая площадь и открытый грунт.

О том, какие растения подходят для маленького сада в квартире – читайте в материале Дизайна 24 .

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Комнатные растения разных размеров / Фото ogorod.ru

Гранат

Красивое растение с длинным периодом цветения. Гранат нельзя вырастить из косточки, которая есть в плодах. Подойдут только семена из цветов .

Гранат требует много света. Зимой растение должно "спать", поэтому перед наступлением холодов вазон нужно месяц держать при температуре 10 градусов.



Гранат для терпеливых владельцев / Фото Pinterest

Первые плоды на гранате появятся только через 5 лет .

Карликовая вишня

Этот вазон выглядит необычно: маленькое деревце с полноценными ягодами на нем. Для выращивания в помещении используют сорт "вечнозеленая барбадосская вишня" . Он почти ничем не отличается от привычных нам ягод, но без проблем растет в квартире.



Вишня выглядит как настоящее дерево / Фото ogorod.ru

Вишню можно вырастить из косточки. Она является достаточно теплолюбивой : ни в коем случае не поливайте ее холодной водой. Раз в три года растение нужно пересаживать, лучше всего – в смесь торфа, листовой земли, дерна и песка.

Цитрусовые: апельсины и лимоны

Наверное, самые популярные растения для выращивания дома. Косточки от цитрусовых доступны всегда, поэтому многие просто закапывают их в первый попавшийся горшок.



Мандарины украсят любой интерьер / Фото Botanichka

Однако, чтобы дождаться урожая, нужен тщательный уход з а ростками. Чтобы прорастить косточку, нужно выбрать самые крупные экземпляры и оставить на 2-3 дня на влажной марле .

В уходе они довольно требовательны: любят тепло, промывание от паразитов и частый полив.

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Ананас

Хотя это и не дерево, однако такое экзотическое растение способно украсить ваш интерьер.

Чтобы прорастить ананас, нужно срезать верхушку спелого фрукта . Поместите ее в смесь торфа и песка в пропорции один к одному.



Ананас можно вырастить дома / Фото diz-cafe.com

Ананас боится холода и нуждается в подпитке органическими удобрениями . А вот часто поливать его не надо – достаточно одного раза в неделю.

Как ухаживать за цитрусовыми дома: