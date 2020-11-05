Как вырастить сад на подоконнике: фруктовые мини-деревья в интерьере – фото
Если живете в квартире, но всегда мечтали иметь собственный сад – эту идею легко реализовать благодаря карликовым деревьям. Им не нужна большая площадь и открытый грунт.
О том, какие растения подходят для маленького сада в квартире – читайте в материале Дизайна 24.
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Комнатные растения разных размеров / Фото ogorod.ru
Гранат
Красивое растение с длинным периодом цветения. Гранат нельзя вырастить из косточки, которая есть в плодах. Подойдут только семена из цветов.
Гранат требует много света. Зимой растение должно "спать", поэтому перед наступлением холодов вазон нужно месяц держать при температуре 10 градусов.
Гранат для терпеливых владельцев / Фото Pinterest
Первые плоды на гранате появятся только через 5 лет.
Карликовая вишня
Этот вазон выглядит необычно: маленькое деревце с полноценными ягодами на нем. Для выращивания в помещении используют сорт "вечнозеленая барбадосская вишня". Он почти ничем не отличается от привычных нам ягод, но без проблем растет в квартире.
Вишня выглядит как настоящее дерево / Фото ogorod.ru
Вишню можно вырастить из косточки. Она является достаточно теплолюбивой: ни в коем случае не поливайте ее холодной водой. Раз в три года растение нужно пересаживать, лучше всего – в смесь торфа, листовой земли, дерна и песка.
Цитрусовые: апельсины и лимоны
Наверное, самые популярные растения для выращивания дома. Косточки от цитрусовых доступны всегда, поэтому многие просто закапывают их в первый попавшийся горшок.
Мандарины украсят любой интерьер / Фото Botanichka
Однако, чтобы дождаться урожая, нужен тщательный уход за ростками. Чтобы прорастить косточку, нужно выбрать самые крупные экземпляры и оставить на 2-3 дня на влажной марле.
В уходе они довольно требовательны: любят тепло, промывание от паразитов и частый полив.
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Ананас
Хотя это и не дерево, однако такое экзотическое растение способно украсить ваш интерьер.
Чтобы прорастить ананас, нужно срезать верхушку спелого фрукта. Поместите ее в смесь торфа и песка в пропорции один к одному.
Ананас можно вырастить дома / Фото diz-cafe.com
Ананас боится холода и нуждается в подпитке органическими удобрениями. А вот часто поливать его не надо – достаточно одного раза в неделю.
Как ухаживать за цитрусовыми дома:
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