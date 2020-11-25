Бункер на случай катастрофы – уже не только выдумка из фантастических фильмов, а полная реальность. Известные люди и богачи покупают себе роскошные апартаменты в бункерах на всех континентах.

Про очередной роскошный бункер сообщает Novate .

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Этот бункер называется Vivos Europe One . Он расположен в Германии, в федеральной земле Тюрингия .



Апартаменты выглядят, словно пятизвездочный отель / Фото Terravivos.com

Убежище от катаклизмов было сделано американской компанией Vivos . Ее основатели переделывают бункеры по всему миру.

Первый европейский проект выполнили в бункере, который был построен еще в 1970-х годах советскими инженерами . Теперь здесь расположено элитное жилье.



Интерьер часовни в бункере / Фото Terravivos.com

Купить апартаменты в Vivos Europe One можно только по специальному приглашению .

Сооружение на случай апокалипсиса настолько мощное, что способно выдержать химические и биологические атаки, термоядерный взрыв, а также наводнения, цунами, землетрясения .



Домашний кинотеатр в бункере / Фото Terravivos.com

Интерьер апартаментов в бункере действительно роскошный. В Europe One сделали 34 квартиры .

Стоимость каждой начинается от 2 миллионов евро . Но жилье продадут далеко не всем!



Бункер был спроектирован советскими инженерами / Фото Terravivos.com

Потенциальных жителей отбирают на основе их навыков . Авторы проекта не уточняют, каких именно. Вероятно, это должны быть умения, полезные для выживания в условиях масштабной катастрофы.



Роскошный подземный бассейн / Фото Terravivos.com

В квартирах свободная планировка, поэтому жители могут сделать интерьер по своему вкусу . Компания предлагает свои услуги по разработке дизайна. В квартирах внутри бункера могут разместить роскошные спальни и ванные комнаты, винные погреба и домашние кинотеатры .

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Для удобного передвижения в бункере делают дороги. Скучать не придется: здесь есть кинотеатр с огромной библиотекой фильмов . А еще – рестораны, игровые зоны, бассейны . Продумали даже больницу и часовню.



Футуристический интерьер помещений / Фото Terravivos.com

Члены группы прибывают по своему усмотрению автомобилем или частными самолетами, которые могут приземлиться в соседних аэропортах. Вертолеты Vivos будут привлечены, чтобы встретить каждого члена группы и доставить их в приют, который безопасно защищен от широкой общественности, с герметичными и защищенными стенами, воротами и перегородками от взрывов, – сообщают авторы проекта.

Все апартаменты в Vivos Europe One уже готовы к продаже .

Также в бункере можно приобрести себе отдельное место на случай катастрофы . Стоит оно всего 35 000 евро на человека .