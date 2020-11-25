Выдержит любую катастрофу: в Германии продают роскошные квартиры в бункере – фото и видео
Бункер на случай катастрофы – уже не только выдумка из фантастических фильмов, а полная реальность. Известные люди и богачи покупают себе роскошные апартаменты в бункерах на всех континентах.
Про очередной роскошный бункер сообщает Novate.
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Этот бункер называется Vivos Europe One. Он расположен в Германии, в федеральной земле Тюрингия.
Апартаменты выглядят, словно пятизвездочный отель / Фото Terravivos.com
Убежище от катаклизмов было сделано американской компанией Vivos. Ее основатели переделывают бункеры по всему миру.
Первый европейский проект выполнили в бункере, который был построен еще в 1970-х годах советскими инженерами. Теперь здесь расположено элитное жилье.
Интерьер часовни в бункере / Фото Terravivos.com
Купить апартаменты в Vivos Europe One можно только по специальному приглашению.
Сооружение на случай апокалипсиса настолько мощное, что способно выдержать химические и биологические атаки, термоядерный взрыв, а также наводнения, цунами, землетрясения.
Домашний кинотеатр в бункере / Фото Terravivos.com
Интерьер апартаментов в бункере действительно роскошный. В Europe One сделали 34 квартиры.
Бункер был спроектирован советскими инженерами / Фото Terravivos.com
Потенциальных жителей отбирают на основе их навыков. Авторы проекта не уточняют, каких именно. Вероятно, это должны быть умения, полезные для выживания в условиях масштабной катастрофы.
Роскошный подземный бассейн / Фото Terravivos.com
В квартирах свободная планировка, поэтому жители могут сделать интерьер по своему вкусу. Компания предлагает свои услуги по разработке дизайна. В квартирах внутри бункера могут разместить роскошные спальни и ванные комнаты, винные погреба и домашние кинотеатры.
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Для удобного передвижения в бункере делают дороги. Скучать не придется: здесь есть кинотеатр с огромной библиотекой фильмов. А еще – рестораны, игровые зоны, бассейны. Продумали даже больницу и часовню.
Футуристический интерьер помещений / Фото Terravivos.com
Члены группы прибывают по своему усмотрению автомобилем или частными самолетами, которые могут приземлиться в соседних аэропортах. Вертолеты Vivos будут привлечены, чтобы встретить каждого члена группы и доставить их в приют, который безопасно защищен от широкой общественности, с герметичными и защищенными стенами, воротами и перегородками от взрывов, – сообщают авторы проекта.
Все апартаменты в Vivos Europe One уже готовы к продаже.
Как выглядит убежище, посмотрите на видео:
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