То, как мы выбираем дизайн – отражает наш характер. Представьте насколько интересными могут быть дома, в которых в свое время жили художник, писатель или музыкант. Как выглядели самые удивительные интерьеры известных творческих людей – читайте в материале.

Новая книга "Жизнь встречает искусство: в домах очень творческих людей мира" Сэма Любела откидвыает занавес с коллекции интерьеров, которые в свое время принадлежали известным художникам, скульптурам, музыкантам или писателю, пишет BBC.

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Удивительные интерьеры творческих людей

Датский дизайнер и архитектор Финн Юла имел дом, который до сих пор выглядит современным, хотя он был построен еще в середине века.



Дом Финна Юла / Фото Life Meets Art / Phaidon

Семейная вилла, построенная сецессионистским архитектором Отто Вагнером, также входит в коллекцию из книги. Здесь остались личные вещи ее последнего владельца – Эрнста Фукса, основавшего школу фантастического реализма.

Интересный факт: вилла считается самым большим местом в стиле ар-нуво Вены.



Симейная вилла, построенная архитектором-сепаратистом Отто Вагнером / Фото Life Meets Art / Phaidon

Дом и студия Густава Вигеланда расположены в строгом здании из красного кирпича, спроектированном архитектором Лоренцо Ри. Дом был построен старейшинами города в обмен на залог его коллекции произведений искусства.



Интерьер Густава Вигеланда / Фото Life Meets Art / Phaidon

Немецкий драматург и поэт Фридрих фон Шиллер с семьей переехал в собственный дом в 1802 году, который расположен в Веймаре. Это прекрасный двухэтажный особняк горчично-желтого цвета.

В эти дни я наконец реализовал давнее желание владеть собственным домом,

– писал драматург своему издателю.

К сожалению, из-за болезни Шиллер умер через 3 года после переезда в этот дом.



Дом драматурга и поэта Шиллера / Фото Life Meets Art / Phaidon

Фламандский живописец Питер Пауль Рубенс был одним из виднейших представителей эпохи барокко и жил в довольно элегантном доме в Антверпене.



Фламандский мастер Рубенс жил в доме в Антверпене / Фото Life Meets Art / Phaidon

Дом художника Жана Кокто расположен на юге Франции и более известен как "Татуированная вилла".

Мы украсили поверхности, которые люди мечтают разрушить,

- говорил о своем доме Кокто.



"Татуированная вилла​" / Фото Life Meets Art / Phaidon