Разработчики новой технологии стремились сделать жилье максимально естественным и надежным. Здание на основе стеблей промышленной конопли хорошо держит тепло и крепнет с каждым годом.

Про дома из конопли рассказывает Ukrainer.net .

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Такие здания выглядят необычно / Фото Ukrainer.net

Украинский стартап Hempire отошел от привычных стандартов строительства. Они делают жилые дома из промышленной конопли.

Этот материал является экологичным – не выбрасывает углекислый газ в атмосферу. Также конопли уменьшают количество энергии, которая нужна при строительстве, эксплуатации и сносе.



Из материала на основе конопли можно создать любую форму / Фото Ukrainer.net

Промышленная конопля не содержит наркотических веществ. Ее используют для создания тканей, пакли, бумаги и т. Такие изделия есть практически в каждом доме.



Материал на основе конопли не горит и прекрасно держит тепло / Фото Ukrainer.net

Украинские предприниматели решили строить из конопли дома. Строительный материал на основе конопли принимает любую форму . Дом крепнет с каждым днем – через некоторое время стены превращаются в камень .

Материал для строительства состоит из измельченных стеблей конопли, воды и связующего материала на основе извести.

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Из конопли строят экологические купольные дома / Фото Ukrainer.net

Такие дома являются энергоэффективными . Они хорошо держат тепло.