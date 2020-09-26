Автором проекта стала киевский дизайнер Наталья Белякова. Из устарелой однокомнатной квартиры в историческом центре Львова она создала стильное и приятное пространство.

Заказчица проекта работает топ-менеджером и живет в Киеве, сообщает Djournal.

Похоже: Высокие потолки и много света: пример обустройства миниатюрной квартиры в центре города



В доме много интересных деталей​ / Фото Djournal

Владелица квартиры хотела отремонтировать свое львовское жилье для того, чтобы сдавать в аренду. Она стремилась создать приятный и душевный интерьер, придать квартире творческой атмосферы.

Хозяйка активно участвовала в процессе ремонта. Она помогала дизайнеру искать уникальные элементы декора и мебель. Интересные вещи находили на блошиных рынках и по объявлениям в интернете.



Занавески, как и другие вещи, искали на блошиных рынках / Фото Djournal

Площадь помещения составляет 35 квадратных метров. Обладательница жилья не хотела тратить много средств на ремонт, ведь квартиру должны были сдавать в аренду.

В результате бюджет дизайна интерьера обошелся всего в 2000 долларов. Однако в эту сумму не вошли отделочные работы.



В интерьере преобладает белый цвет​ / Фото Djournal

Сначала в доме полностью изменили цветовую гамму. Предыдущий ремонт был в бежево-коричневых тонах, теперь стены покрасили в белый.

Старый деревянный пол оставили, как и часть мебели. Однако их покрасили и отреставрировали, и расставили в помещении согласно дизайнерским проектом.



Старая мебель граничит с современной / Фото Djournal

Кроме винтажной мебели, добавили еще и современные предметы из IKEA. Здесь есть две одинаковых кровати и два белых шкафа – на случай, если квартиру будут снимать два друга.

Окна здесь довольно большие и выходят на клумбы с цветами. Прямо перед окном в кухне обустроили кухонную мойку – чтобы мыть посуду было гораздо приятнее.



Раковина с видом во двор / Фото Djournal

Еще в кухне нет верхних шкафчиков, вместо них выбрали открытые полки. Хотели сохранить старый бронзовый светильник, однако его украли во время ремонта. Впрочем, удалось найти такой же на блошином рынке.

Кровати в спальне стоят отдельно, однако их можно сдвинуть и превратить в двуспальное ложе. Над ними висят соломенные круги – их изготовили вручную на заказ. Они пахнут травами и полем.

Стильно: Тотальный серый и прозрачная ванная: неординарный дизайн квартиры в Киеве



Буфет отреставрировали и он теперь привлекает внимание​ / Фото Djournal

Одной из достопримечательностей интерьера стал старый буфет. Его перекрасили и сделали ярким акцентом в помещении. После реставрации оказалось, что к нему идеально подойдут фарфоровые ручки, которые дизайнер случайно купила в Париже много лет назад.

Больше фото интерьера львовской квартиры смотрите здесь:

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке