Как выглядит стильный интерьер квартиры в центре Львова всего за 2000 долларов – фото
Автором проекта стала киевский дизайнер Наталья Белякова. Из устарелой однокомнатной квартиры в историческом центре Львова она создала стильное и приятное пространство.
Заказчица проекта работает топ-менеджером и живет в Киеве, сообщает Djournal.
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В доме много интересных деталей / Фото Djournal
Владелица квартиры хотела отремонтировать свое львовское жилье для того, чтобы сдавать в аренду. Она стремилась создать приятный и душевный интерьер, придать квартире творческой атмосферы.
Хозяйка активно участвовала в процессе ремонта. Она помогала дизайнеру искать уникальные элементы декора и мебель. Интересные вещи находили на блошиных рынках и по объявлениям в интернете.
Занавески, как и другие вещи, искали на блошиных рынках / Фото Djournal
Площадь помещения составляет 35 квадратных метров. Обладательница жилья не хотела тратить много средств на ремонт, ведь квартиру должны были сдавать в аренду.
В результате бюджет дизайна интерьера обошелся всего в 2000 долларов. Однако в эту сумму не вошли отделочные работы.
В интерьере преобладает белый цвет / Фото Djournal
Сначала в доме полностью изменили цветовую гамму. Предыдущий ремонт был в бежево-коричневых тонах, теперь стены покрасили в белый.
Старый деревянный пол оставили, как и часть мебели. Однако их покрасили и отреставрировали, и расставили в помещении согласно дизайнерским проектом.
Старая мебель граничит с современной / Фото Djournal
Кроме винтажной мебели, добавили еще и современные предметы из IKEA. Здесь есть две одинаковых кровати и два белых шкафа – на случай, если квартиру будут снимать два друга.
Окна здесь довольно большие и выходят на клумбы с цветами. Прямо перед окном в кухне обустроили кухонную мойку – чтобы мыть посуду было гораздо приятнее.
Раковина с видом во двор / Фото Djournal
Еще в кухне нет верхних шкафчиков, вместо них выбрали открытые полки. Хотели сохранить старый бронзовый светильник, однако его украли во время ремонта. Впрочем, удалось найти такой же на блошином рынке.
Кровати в спальне стоят отдельно, однако их можно сдвинуть и превратить в двуспальное ложе. Над ними висят соломенные круги – их изготовили вручную на заказ. Они пахнут травами и полем.
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Буфет отреставрировали и он теперь привлекает внимание / Фото Djournal
Одной из достопримечательностей интерьера стал старый буфет. Его перекрасили и сделали ярким акцентом в помещении. После реставрации оказалось, что к нему идеально подойдут фарфоровые ручки, которые дизайнер случайно купила в Париже много лет назад.
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