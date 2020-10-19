Онлайн-издание Archdaily обратило внимание на роскошный проект частного дома, созданный именитыми украинскими архитекторами. Конструкция дома напоминает кадры из фильмов про будущее.

Автором проекта стала студия Sergey Makhno Architects , сообщает Archdaily .



В вечернем освещении дом выглядит очень красиво / Фото Archdaily

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Дом, который расположен в Киеве , назвали FUTAGO House . В переводе с япон ского это зна чит "близнецы" – ведь он состоит из двух одинаковых частей.

Части составили из двух симметричных бетонных кубов , расположенных на общей основе.



В белом интерьере немало цветовых акцентов / Фото Archdaily

Футаго – это чистый лист бумаги, в котором слились тонны бетона, стекла, страсти и силы человеческого духа, – рассказывает архитектор.

Владельцы дома годами были сторонниками классики, а теперь выразили желание сделать современный минималистичный интерьер.



Отделка стен кое-где выглядит очень необычно / Фото Archdaily

Дом называют продолжением природы и одновременно ее оппозицией. Для основы использовали 20 тонн бетона . Было решено использовать материал украинского производителя – ведь везти бетон из-за рубежа дорого и неэкологично.



Из дома открывается великолепный вид на околицы / Фото Archdaily

В помещении есть стеклянные двери высотой почти пять метров и немало стеклянных стен. Эксклюзивные стеклопакеты для проекта изготовили в Одессе. Каждый из них весит около тонны .



Эксклюзивная винтовая лестница / Фото Archdaily

В интерьере дома использовали много светлых цветов, плитки и дерева. Здесь есть немало интересных акцентов: например, зонтики на потолке в гостиной и декоративная винтовая лестница.



В гостиной есть две стеклянные стены / Фото Archdaily

В доме есть три отдельные спальни и ванны с панорамным видом. Хозяева разместили в своем жилье коллекцию современного украинского искусства.



Бар выглядит отлично / Фото Archdaily

Отдельную комнату выделили для бара, в котором царит неповторимая атмосфера.

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Белый цвет в интерьере визуально расширяет пространство / Фото Archdaily

Archdaily называет Futago house первым шагом к современной архитектуре частных домов в Украине.

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