Как выглядит стеклянный дом в Украине, о котором пишут всемирно известные журналы – фото
Онлайн-издание Archdaily обратило внимание на роскошный проект частного дома, созданный именитыми украинскими архитекторами. Конструкция дома напоминает кадры из фильмов про будущее.
Автором проекта стала студия Sergey Makhno Architects, сообщает Archdaily.
В вечернем освещении дом выглядит очень красиво / Фото Archdaily
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Дом, который расположен в Киеве, назвали FUTAGO House. В переводе с японского это значит "близнецы" – ведь он состоит из двух одинаковых частей.
Части составили из двух симметричных бетонных кубов, расположенных на общей основе.
В белом интерьере немало цветовых акцентов / Фото Archdaily
Футаго – это чистый лист бумаги, в котором слились тонны бетона, стекла, страсти и силы человеческого духа, – рассказывает архитектор.
Владельцы дома годами были сторонниками классики, а теперь выразили желание сделать современный минималистичный интерьер.
Отделка стен кое-где выглядит очень необычно / Фото Archdaily
Дом называют продолжением природы и одновременно ее оппозицией. Для основы использовали 20 тонн бетона. Было решено использовать материал украинского производителя – ведь везти бетон из-за рубежа дорого и неэкологично.
Из дома открывается великолепный вид на околицы / Фото Archdaily
В помещении есть стеклянные двери высотой почти пять метров и немало стеклянных стен. Эксклюзивные стеклопакеты для проекта изготовили в Одессе. Каждый из них весит около тонны.
Эксклюзивная винтовая лестница / Фото Archdaily
В интерьере дома использовали много светлых цветов, плитки и дерева. Здесь есть немало интересных акцентов: например, зонтики на потолке в гостиной и декоративная винтовая лестница.
В гостиной есть две стеклянные стены / Фото Archdaily
В доме есть три отдельные спальни и ванны с панорамным видом. Хозяева разместили в своем жилье коллекцию современного украинского искусства.
Бар выглядит отлично / Фото Archdaily
Отдельную комнату выделили для бара, в котором царит неповторимая атмосфера.
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Белый цвет в интерьере визуально расширяет пространство / Фото Archdaily
Archdaily называет Futago house первым шагом к современной архитектуре частных домов в Украине.
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