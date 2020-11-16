Будто в кино: как выглядит роскошный особняк на Гавайях, стоящий на лавовых полях – фото
Дом для больших собраний построили на Гавайях. Он похож на навес от солнца: здесь прозрачные стены и почти нет разницы между внешним и внутренним миром.
О доме на Гавайях сообщает Dezeen.
Со всего мира: 5 ресторанов с невероятным дизайном потолка
Резиденция в вечернем освещении / Фото Dezeen
Автором проекта стала студия Olson Kundig.
Имение состоит из пяти павильонов общей площадью почти 1600 квадратных метров. Хозяева стремились построить большой дом, чтобы размещать в нем много людей.
Роскошная ванная комната с панорамным видом / Фото Dezeen
Интересным фактом является то, что дом стоит на полях лавы. Вокруг зеленого оазиса расположены накопления красных и черных скал.
Намерение состояло в том, чтобы создать дом, по ощущениям похожий на навес в гавайском пейзаже, без разницы между внешним миром и помещением, – сказал директор проекта Том Кундиг.
Деревянная терраса в доме / Фото Dezeen
Здание имеет стеклянные стены. Сквозь них открывается вид на пышные зеленые растения. Каждый из пяти блоков имеет выход на собственную террасу.
Интересное в Украине: Стартап в Украине строит дома из конопли
В самой постройке разместили кухню, гостиную и несколько спален. Благодаря крытой веранде отсюда можно попасть во все остальные здания.
Поля лавы вокруг дома / Фото Dezeen
Дизайн кухни выполнили в гавайском минимализме. Интересным элементом здесь является черная барная стойка. Из кухни есть выход во двор, где расположен длинный бассейн.
Больше фото дома на Гавайях смотрите здесь:
Поделиться новостью