Дом для больших собраний построили на Гавайях. Он похож на навес от солнца: здесь прозрачные стены и почти нет разницы между внешним и внутренним миром.

О доме на Гавайях сообщает Dezeen .

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Резиденция в вечернем освещении / Фото Dezeen

Автором проекта стала студия Olson Kundig .

Имение состоит из пяти павильонов общей площадью почти 1600 квадратных метров . Хозяева стремились построить большой дом, чтобы размещать в нем много людей.



Роскошная ванная комната с панорамным видом / Фото Dezeen

Интересным фактом является то, что дом стоит на полях лавы . Вокруг зеленого оазиса расположены накопления красных и черных скал.

Намерение состояло в том, чтобы создать дом, по ощущениям похожий на навес в гавайском пейзаже, без разницы между внешним миром и помещением, – сказал директор проекта Том Кундиг.



Деревянная терраса в доме / Фото Dezeen

Здание имеет стеклянные стены . Сквозь них открывается вид на пышные зеленые растения. Каждый из пяти блоков имеет выход на собственную террасу.

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В самой постройке разместили кухню, гостиную и несколько спален . Благодаря крытой веранде отсюда можно попасть во все остальные здания.



Поля лавы вокруг дома / Фото Dezeen

Дизайн кухни выполнили в гавайском минимализме . Интересным элементом здесь является черная барная стойка . Из кухни есть выход во двор, где расположен длинный бассейн.