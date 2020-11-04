Разрезанный пополам: фото роскошного особняка на острове в США
Дом, который "разделяет" стеклянная галерея, построили в штате Мэн. Он предназначен для отдыха в любое время года. Из здания открывается великолепная панорама Атлантического побережья.
Про стильный дом для отдыха рассказывает Dezeen.
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Панорамные окна наполняют дом светом / Фото Dezeen
Проект под названием Little Peek реализовали в США, в городе Виналгейвен. Интересно, что этот городок расположен на острове.
Дизайн был сделан студией Berman Horn Studio.
Интерьер стилизован под английский ферму / Фото Dezeen
Здание состоит из трех частей. Фактически, два отдельных дома связали между собой стеклянной галереей.
Дом называют "убежищем среди кедров". Эти деревья растут рядом со зданием. Древесину также использовали в отделке: стены, крышу и двери покрывает кедр.
Вечером дом выглядит особенно уютно / Фото Dezeen
Little Peek является интерпретацией старинного фермерского дома в английском стиле.
Основное пространство занимает открытая кухня-гостиная.
Во всем доме сделали достаточно простой интерьер: белые стены и глянцевый пол из желтой березы.
Простой интерьер загородного дома / Фото Dezeen
В декоре объединили разные эпохи и стили. Здесь есть американская и французская антикварная мебель и много текстиля с цветами.
В обеденной зоне внимание привлекает зеленый деревянный стол. Различные оттенки зеленого также имеют стулья, входные двери и журнальный столик.
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Стеклянная галерея является "изюминкой" здания / Фото Dezeen
Зелень, растущая вокруг дома, кажется дикой. Но это не так: озеленение сделано искусственно. Здесь преобладают полевые цветы и пышные зеленые насаждения. Дом окружен большим количеством вечнозеленых деревьев.
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