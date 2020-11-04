Дом, который "разделяет" стеклянная галерея, построили в штате Мэн. Он предназначен для отдыха в любое время года. Из здания открывается великолепная панорама Атлантического побережья.

Про стильный дом для отдыха рассказывает Dezeen .

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Панорамные окна наполняют дом светом / Фото Dezeen

Проект под названием Little Peek реализовали в США, в городе Виналгейвен. Интересно, что этот городок расположен на острове.

Дизайн был сделан студией Berman Horn Studio .



Интерьер стилизован под английский ферму / Фото Dezeen

Здание состоит из трех частей . Фактически, два отдельных дома связали между собой стеклянной галереей.

Дом называют "убежищем среди кедров" . Эти деревья растут рядом со зданием. Древесину также использовали в отделке: стены, крышу и двери покрывает кедр .



Вечером дом выглядит особенно уютно / Фото Dezeen

Little Peek является интерпретацией старинного фермерского дома в английском стиле.

Основное пространство занимает открытая кухня-гостиная .

Во всем доме сделали достаточно простой интерьер: белые стены и глянцевый пол из желтой березы .



Простой интерьер загородного дома / Фото Dezeen

В декоре объединили разные эпохи и стили. Здесь есть американская и французская антикварная мебель и много текстиля с цветами.

В обеденной зоне внимание привлекает зеленый деревянный стол . Различные оттенки зеленого также имеют стулья, входные двери и журнальный столик.

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Стеклянная галерея является "изюминкой" здания / Фото Dezeen

Зелень, растущая вокруг дома, кажется дикой. Но это не так: озеленение сделано искусственно . Здесь преобладают полевые цветы и пышные зеленые насаждения. Дом окружен большим количеством вечнозеленых деревьев.

Здание расположено на крутой скале над заливом. Отсюда открывается вид на одну из многочисленных бухт острова. Островной городок Виналгейвен имеет всего тысячу жителей. Летом население вырастает в три раза.

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