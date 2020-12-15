Эта семья стремилась иметь дом вдали от цивилизации. Чтобы рядом не было никаких круглосуточных магазинов и других средств для комфорта.

Про дом американцев, которые покинули квартиру в Нью-Йорке ради загородной жизни, рассказывает журнал House Beautiful .

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Интерьер сделали строгим, но достаточно уютным / Фото House Beautiful

Это жилье принадлежит основателю бренда Coral & Tusk Стефани Хаусли и ее мужу. Бренд занимается созданием вышивки для домашнего декора. В интерьере собственного дома Стефани Хаусли также использовала много вышитых элементов.

Пара горожан нашли треугольный дом в лесах штата Вайоминг и приобрели его, чтобы проводить там выходные. Однако вскоре супруги переехали туда окончательно.

Дом окружен горными хребтами. Он прекрасно вписывается в местный пейзаж: деревянная треугольная кабина со стеклянными окнами.



В спальне использовали характерные местные ткани и узоры / Фото House Beautiful

В интерьере много предметов ручной работы. Для декора использовали натуральное дерево, перья диких птиц, вышивку.



Стол ручной работы из дерева / Фото House Beautiful

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"Изюминкой" жилья стала отдельная студия. Стены в ней сделаны из плотной бумаги, что позволяет хозяевам использовать их для творчества.