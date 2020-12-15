Стены из дерева и бумаги: как выглядит романтический дом в лесу для пары известных американцев
Эта семья стремилась иметь дом вдали от цивилизации. Чтобы рядом не было никаких круглосуточных магазинов и других средств для комфорта.
Про дом американцев, которые покинули квартиру в Нью-Йорке ради загородной жизни, рассказывает журнал House Beautiful.
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Интерьер сделали строгим, но достаточно уютным / Фото House Beautiful
Это жилье принадлежит основателю бренда Coral & Tusk Стефани Хаусли и ее мужу. Бренд занимается созданием вышивки для домашнего декора. В интерьере собственного дома Стефани Хаусли также использовала много вышитых элементов.
Пара горожан нашли треугольный дом в лесах штата Вайоминг и приобрели его, чтобы проводить там выходные. Однако вскоре супруги переехали туда окончательно.
Дом окружен горными хребтами. Он прекрасно вписывается в местный пейзаж: деревянная треугольная кабина со стеклянными окнами.
В спальне использовали характерные местные ткани и узоры / Фото House Beautiful
В интерьере много предметов ручной работы. Для декора использовали натуральное дерево, перья диких птиц, вышивку.
Стол ручной работы из дерева / Фото House Beautiful
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"Изюминкой" жилья стала отдельная студия. Стены в ней сделаны из плотной бумаги, что позволяет хозяевам использовать их для творчества.
Студия для работы хозяев-дизайнеров / Фото House Beautiful
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