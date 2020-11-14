Если вы всегда мечтали почувствовать себя героем фантастических фильмов – подводный ресторан на Мальдивах даст вам такую ​​возможность.

О подводном ресторане сообщает ресурс Niyama .

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Сквозь стены можно наблюдать за рыбами / Фото niyama.com

Чтобы попасть в зал ресторана под названием Subsix , гостям нужно спуститься на три этажа под воду. Заведение расположено на курорте Niyama атолла Дхаалу .

Ресторан расположен на глубине 6 метров . Катер доставляет гостей к плавучей платформе , а дальше их ждет спуск под воду.



Интерьер поражает посетителей / Фото Pikabu

Бар здесь сделан в виде огромной раковины . На потолке – гирлянды из ракушек . Кресла напоминают сцену из мультфильмов про обитателей моря.

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Стулья имеют необычный декор / Фото Pikabu

Сквозь стеклянные стены можно разглядеть рыб, морских черепах и мурен .

Ужин с бокалом вина стоит в таком ресторане около 165 долларов .



Атмосфера в подводном ресторане очень уютная / Фото Pikabu