Ужин на морской глубине: фото интерьера роскошного подводного ресторана на Мальдивах
Если вы всегда мечтали почувствовать себя героем фантастических фильмов – подводный ресторан на Мальдивах даст вам такую возможность.
О подводном ресторане сообщает ресурс Niyama.
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Сквозь стены можно наблюдать за рыбами / Фото niyama.com
Чтобы попасть в зал ресторана под названием Subsix, гостям нужно спуститься на три этажа под воду. Заведение расположено на курорте Niyama атолла Дхаалу.
Ресторан расположен на глубине 6 метров. Катер доставляет гостей к плавучей платформе, а дальше их ждет спуск под воду.
Интерьер поражает посетителей / Фото Pikabu
Бар здесь сделан в виде огромной раковины. На потолке – гирлянды из ракушек. Кресла напоминают сцену из мультфильмов про обитателей моря.
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Стулья имеют необычный декор / Фото Pikabu
Сквозь стеклянные стены можно разглядеть рыб, морских черепах и мурен.
Атмосфера в подводном ресторане очень уютная / Фото Pikabu
В Subsix можно не только насладиться едой, но и попасть на вечеринку.
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