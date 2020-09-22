Редкий полностью монохромный дизайн создали киевские художники. Тотальный черный цвет в обрамлении стен, потолка и мебели завораживает взгляд.

Дизайн создала студия Da Group, сообщает Djournal.

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Пол – единственный светлый акцент в одноцветном интерьере / Фото Djournal

Площадь помещения – 40 квадратных метров. Квартира расположена в киевском ЖК "L-квартал". Здесь нет привычных комнат – все сливается в единое пространство.



Черный цвет в спальне выглядит очень уютным / Фото Djournal

Пространство квартиры рассказывает о внутреннем мире хозяев. Оно напоминает нору или пещеру, в которой можно спрятаться от внешнего мира.



В основе интерьера – простая геометрия / Фото Djournal

В дизайне почти нет украшений и аксессуаров. Здесь преобладают простые геометрические формы, которые создают своеобразный маленький мир в пределах дома.

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В ванной комнате черно-белая гамма и минимум аксессуаров / Фото Djournal

Поверхности имеют различную фактуру и выглядят интересно при дневном и вечернем освещении.

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