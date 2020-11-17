Среди американских миллионеров модно иметь бункер на случай катастрофы. Существуют бункеры класса люкс, которые продаются за большие деньги и служат богатым и знаменитым.

Про бункер, который выглядит, как роскошный особняк , сообщает Novate .

Вас заинтересует: Роскошный особняк на Гавайях, стоящий на лавовых полях

Ларри Холл – американский предприниматель, который одним из первых понял – роскошные бункеры сейчас в тренде.



Наземная часть бункера / Фото survivalcondo.com

В 2008 году он выкупил бывший военный объект в Канзасе. Это была ракетная шахта для межконтинентальной ракеты Atlas-F. Объект построили еще в 1960 году .



Интерьер квартиры в ракетной шахте / Фото survivalcondo.com

Реконструкция военного объекта обошлась в 20 миллионов долларов . Бункер для богачей назвали Survival Condo .

Шахту превратили в бункер для 75 человек .



В бункере есть даже стена для скалолазания / Фото survivalcondo.com

Комплекс состоит из 15 подземных этажей . Здесь есть все до мелочей . Жители могут существовать автономно в течение 5 лет . Для этого в бункере построили систему жизнеобеспечения, сделали запасы продовольствия и гидропонный сад .

В Украине: Похожа на хату-мазанку: как выглядит современная квартира-студия в центре Киева

Купол шахты может выдержать ураган скоростью более 500 миль в час.



В помещениях есть все необходимое для жизни / Фото survivalcondo.com

Квартиры оснащены всей необходимой мебелью и техникой. Кроме выживания, жителям бункера будет чем заняться: здесь есть тренажерный зал, бассейн, СПА, библиотека, кинотеатр, игровой зал . Продумали даже комнату для выгула собак.