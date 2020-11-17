В случае Апокалипсиса: как выглядит пятизвездочный бункер для богачей в ракетной шахте
Среди американских миллионеров модно иметь бункер на случай катастрофы. Существуют бункеры класса люкс, которые продаются за большие деньги и служат богатым и знаменитым.
Про бункер, который выглядит, как роскошный особняк, сообщает Novate.
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Ларри Холл – американский предприниматель, который одним из первых понял – роскошные бункеры сейчас в тренде.
Наземная часть бункера / Фото survivalcondo.com
В 2008 году он выкупил бывший военный объект в Канзасе. Это была ракетная шахта для межконтинентальной ракеты Atlas-F. Объект построили еще в 1960 году.
Интерьер квартиры в ракетной шахте / Фото survivalcondo.com
Реконструкция военного объекта обошлась в 20 миллионов долларов. Бункер для богачей назвали Survival Condo.
Шахту превратили в бункер для 75 человек.
В бункере есть даже стена для скалолазания / Фото survivalcondo.com
Комплекс состоит из 15 подземных этажей. Здесь есть все до мелочей. Жители могут существовать автономно в течение 5 лет. Для этого в бункере построили систему жизнеобеспечения, сделали запасы продовольствия и гидропонный сад.
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Купол шахты может выдержать ураган скоростью более 500 миль в час.
В помещениях есть все необходимое для жизни / Фото survivalcondo.com
Квартиры оснащены всей необходимой мебелью и техникой. Кроме выживания, жителям бункера будет чем заняться: здесь есть тренажерный зал, бассейн, СПА, библиотека, кинотеатр, игровой зал. Продумали даже комнату для выгула собак.
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