Первый этаж – это бетонное пространство с уютной атмосферой, что достигается благодаря высококачественной мягкой мебели и деревянным элементам. В центре дома расположена кухня. На верхних уровнях продумано 2 раздельные детские и хозяйская спальня.

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Концепция экстерьера



Как выглядит новый брутализм в архитектуре / Фото Home Designing



Как выглядит новый брутализм в архитектуре / Фото Home Designing



Как выглядит новый брутализм в архитектуре / Фото Home Designing



Как выглядит новый брутализм в архитектуре / Фото Home Designing

Прохладное сооружение окружает большой сад. Благодаря минимальному количеству дверей и окон, дом напоминает неприступную крепость. В то же время отсутствие дополнительных элементов на фасаде помогает создать целостный скульптурный объект.

Присутствующие элементы удачно сочетаются между собой. Так, например, деревянные ворота дополняются решетчатым окном. Поэтому кажется, что снаружи нет ничего лишнего.



Как выглядит новый брутализм в архитектуре / Фото Home Designing

Деревянные решетчатые ворота открываются вокруг своей оси. Несмотря на их массивность, для открытия достаточно одного легкого толчка.



Как выглядит новый брутализм в архитектуре / Фото Home Designing



Как выглядит новый брутализм в архитектуре / Фото Home Designing

И нтерьер



Брутализм в интерьере / Фото Home Designing



Брутализм в интерьере / Фото Home Designing



Брутализм в интерьере / Фото Home Designing



Брутализм в интерьере / Фото Home Designing

Темный вестибюль с низким потолком ведет к высокому, ярко освещенному помещению. Это и является главной частью дома. Здесь размещены кухня и гостиная с открытой планировкой. Вместо декора – панорамные окна, открывающие вид на большой внутренний сад.

Многоуровневый пол создает четкое зонирование между пониженной зоной отдыха, промежуточной кухней и обеденной зоной на подиуме.

Бетонные стены дополнены шкафами для хранения и мультимедийными блоками для хранения техники.

Брутализм в современной архитектуре – Home Designing

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