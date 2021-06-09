Как выглядит Музей Города подземелье львовской ратуши фото проекта

На днях бюро replus, которое за время своей деятельности реализовало более 100 объектов в Украине и за рубежом, поделилось фотографиями проекту Музея Города. Несмотря на то, что знакомство с пространством произошло еще 13 октября прошлого года, немало пользователей впервые увидели проект, а некоторые – даже переспрашивали о месте его расположения.

Собрали основное о работе над Музеем, который располагается в подвалах львовской ратуши: поэтапность, сложности и решения. А также попробуем разобраться, чем особый этот проект для Львова, гостей города и самого бюро replus.

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Здание, являющаяся памятником архитектуры национального значения, была возведена в 1835 году в модном тогда стиле классицизма. Подземелья тогда активно использовались для хранения вина, некоторые подвальные помещения снимали купцы, чтобы расположить здесь склады, в отдельные периоды здесь находились тюрьмы.

Для бюро replus Музей Города оказался первым заказом от муниципалитета Львова. Несмотря на то, что команда архитекторов и дизайнеров привыкла работать с коммерческими и частными заказчиками, они сумели втиснуться в заданный бюджет проекта, не скупясь на идеях.

Нашей целью прежде всего было сделать качественный и достойный проект для города, в котором мы живем и который любим, –

указано на странице бюро.



Как выглядит Музей Города в подземелье ратуши / Фото replusbureau



Как выглядит Музей Города в подземелье ратуши / Фото replusbureau



Главная задача состояла в минимальном вмешательстве / Фото replusbureau

Архитектурное решение для Музея бюро разработало в 2017 году. Это помещение в одной из ключевых сооружений центра Львова, соответственно, на процесс согласования каждого этапа потребовалось еще 2 года.

Подробнее об объекте



Как выглядит Музей Города в подземелье ратуши / Фото replusbureau



Архитекторы выбрали теплый белый цвет / Фото replusbureau

Главный подход бюро состоял в том, чтобы вмешательство в объект было как можно менее заметным. На старте команда поработала с вентиляцией, выбрав напольный принцип, обеспечивающий подачу воздуха через системы в полу, а вывод – через решетки вдоль внешних стен.



Архитекторы выбрали теплый белый цвет / Фото replusbureau



Архитекторы выбрали теплый белый цвет / Фото replusbureau



Архитекторы выбрали теплый белый цвет / Фото replusbureau



Архитекторы выбрали теплый белый цвет / Фото replusbureau

Поскольку экспозиции здесь постоянно меняются, пространство должно соответствовать принципам мобильности: стены, потолок, пол могут служить отдельными выставочными площадями.

В современных художественных экспозициях в основном используют принцип непосредственного крепления картин к стенам – теми средствами, которые выбирает автор. Однако в нашем случае это было нерезонно. Поэтому мы остановили выбор на встроенной системе навески картин, –

рассказывает команда.

Интересным оказался и подход к свету: команда продумала вариант с модульным расположением точек крепления, к которым можно подвесить как тросик трекового освещения, так и подставку к проектору или иную установку. Для подключения электричества использовано несколько розеток по всему периметру объекта. Особый акцент бюро сместило на арочные проходы, подсветив их с пола.