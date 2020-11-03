Квартира в Киеве стала для владельцев местом полного расслабления. Здесь все приятно как для глаз, так и на ощупь.

О помещении площадью 100 квадратных метров рассказывает Djournal .

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Стулья имеют необычный вид / Фото Djournal

Свою квартиру владельцы представляли, как помещение для медитаций . Поэтому здесь много нейтральных оттенков и необычных, чувственных текстур.

Автором проекта стал украинский дизайнер Olga Fradina . Она предпочла мягкие формы и натуральные материалы в интерьере.



В интерьере использовали сухие растения / Фото Djournal

Цвета в помещении мягкие, приглушенные , что дарит ощущение дополнительного комфорта.

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Стол сделан из натурального дерева / Фото Djournal

В квартире много предметов, сделанных вручную украинскими мастерами .



В доме много естественного света / Фото Djournal

В дизайне гостиной использовали стульчики и журнальные столы Faina Collection . Обеденный стол сделали в Staritska Maysternya . Здесь есть даже прототип традиционного карпатского покрывала – мягкий шерстяной ковер .