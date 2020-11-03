Космические стулья и карпатские покрывала: в Киеве сделали квартиру для медитации – фото
Квартира в Киеве стала для владельцев местом полного расслабления. Здесь все приятно как для глаз, так и на ощупь.
О помещении площадью 100 квадратных метров рассказывает Djournal.
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Стулья имеют необычный вид / Фото Djournal
Свою квартиру владельцы представляли, как помещение для медитаций. Поэтому здесь много нейтральных оттенков и необычных, чувственных текстур.
Автором проекта стал украинский дизайнер Olga Fradina. Она предпочла мягкие формы и натуральные материалы в интерьере.
В интерьере использовали сухие растения / Фото Djournal
Цвета в помещении мягкие, приглушенные, что дарит ощущение дополнительного комфорта.
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Стол сделан из натурального дерева / Фото Djournal
В квартире много предметов, сделанных вручную украинскими мастерами.
В доме много естественного света / Фото Djournal
В дизайне гостиной использовали стульчики и журнальные столы Faina Collection. Обеденный стол сделали в Staritska Maysternya. Здесь есть даже прототип традиционного карпатского покрывала – мягкий шерстяной ковер.
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