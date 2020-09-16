Как выглядит "космический" экоотель из глины и дерева в Украине: фото интерьеров
В строительстве использовали только природные материалы и проверенные временем технологии. Владельцы называют отель наиболее экологичным, дружественным и натуральным в Украине.
Отель Friend House построили в Днепропетровской области, сообщает DomUkrBio.
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Внутри помещение напоминает пещеру / Фото DomUkrBio
Экоотель создан исключительно из биоразлагаемых материалов: дерева, глины, тростника и ракушечника. Такой тип жилья называется "саманным". Технология строительства старинная, ее использовали еще наши предки, когда возводили дома-мазанки.
Проект Friend House создал украинский екодизайнер Юрий Рынтовт.
Деревянная мебель наиболее правильная для экологического строительства / Фото DomUkrBio
Мебель в Friend House были спроектированных вместе со зданием. Вся она – деревянная, даже мойки в ванных комнатах.
Вместо окон в стенах круглые отверстия. В помещениях много естественного света и свежего воздуха.
В комнатах есть все для приятного отдыха / Фото DomUkrBio
Отель очень комфортабельный: здесь есть горячая вода, удобные кровати, интернет. Однако попасть сюда может не каждый – заведение закрыто для посторонних.
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Кажется, что деревянная крыша "лежит" на глиняных шарах / Фото Toloka.info
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