В строительстве использовали только природные материалы и проверенные временем технологии. Владельцы называют отель наиболее экологичным, дружественным и натуральным в Украине.

Отель Friend House построили в Днепропетровской области, сообщает DomUkrBio.

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Внутри помещение напоминает пещеру / Фото DomUkrBio

Экоотель создан исключительно из биоразлагаемых материалов: дерева, глины, тростника и ракушечника. Такой тип жилья называется "саманным". Технология строительства старинная, ее использовали еще наши предки, когда возводили дома-мазанки.

Саманные здания чрезвычайно прочны и долговечны.

Проект Friend House создал украинский екодизайнер Юрий Рынтовт.



Деревянная мебель наиболее правильная для экологического строительства / Фото DomUkrBio

Мебель в Friend House были спроектированных вместе со зданием. Вся она – деревянная, даже мойки в ванных комнатах.

Вместо окон в стенах круглые отверстия. В помещениях много естественного света и свежего воздуха.



В комнатах есть все для приятного отдыха / Фото DomUkrBio

Отель очень комфортабельный: здесь есть горячая вода, удобные кровати, интернет. Однако попасть сюда может не каждый – заведение закрыто для посторонних.

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Кажется, что деревянная крыша "лежит" на глиняных шарах / Фото Toloka.info

Площадь отеля около 1750 квадратных метров. Он расположен на трех гектарах леса, недалеко от реки Орель.

Больше фото интерьеров невероятного отеля смотрите здесь:

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