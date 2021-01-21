В интерьере объединили различные художественные детали, текстуры и цвета. В этой квартире в киевском Комфорт Тауне живет семья художников.

Интерьер был создан украинскими дизайнерами. Авторами стали Екатерина Чурина и команда студии Tabooret Development .

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Кухня с черными фасадами выглядит стильно / Фото Tabooret Development

Квартира, которая занимает 2,5 уровня, была создана для того, чтобы дарить вдохновение.



В этой квартире много таинственных уголков / Фото Tabooret Development

Здесь сделали мастерскую с окнами до пола, а также различные зоны, предназначенные для комфортной жизни: просторную кухню, места для работы и отдыха.



Мурал на стене / Фото Tabooret Development

Главной "изюминкой" интерьера стали художественные детали: акварельные обои, графическая плитка и мурал на стене.



Акварельные обои подчеркивают творческую атмосферу / Фото Tabooret Development

В квартире много интересных мелочей: например, стильный чемодан, лежащий на полу.



Санузел в бело-зеленых оттенках / Фото Tabooret Development

Большое количество уровней, лестниц, таинственных уголков делают этот интерьер не похожим на другие.



Сквозь большие окна в помещение попадает много естественного света / Фото Tabooret Development

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