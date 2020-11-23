Потрясающий дом в стиле Фрэнка Райта под Киевом: как выглядит роскошный особняк – фото
Фрэнк Райт – всемирно известный архитектор. Под Киевом построили особняк, который идеально соответствует принципам классика архитектуры.
Проект назвали "Дом в стиле Райта". Дом площадью 380 квадратных метров расположен в Буче под Киевом.
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В доме и на территории использовали много природных материалов / Фото Mayertrade
Дизайн был разработан студией Yunakov Architecture & Design.
Фрэнк Ллойд Райт– известный архитектор-новатор, который придумал принцип "органической архитектуры".
Крыша нависает над домом / Фото Mayertrade
Принципами его зданий являются:
- прижатая кровлей крыша – так дом кажется ниже,
- большой вынос кровли от фасада,
- много крытых террас.
В гостиной создали стену из зеленых растений / Фото Mayertrade
Роскошный дом под Киевом соответствует стилистике Райта.
Фасад отделали клинкерным кирпичом, термоясенем и известняком. Крыша дома покрыта медью.
В интерьере использовали роскошные сочетания цветов и фактур / Фото Mayertrade
В интерьере преобладает стиль лофт с различными дополнениями. Органично смотрятся барные стулья и прозрачный стол в столовой.
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Стильная гостиная высотой два этажа / Фото Mayertrade
На первом этаже расположили просторную гостиную, занимающий два этажа. Также здесь есть кухня и столовая, кабинет, гостевая спальня и две крытые террасы.
Одна из крытых террас на первом этаже / Фото Mayertrade
Второй уровень занимают еще три спальни с санузлами. Здесь тоже есть терраса.
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