Фрэнк Райт – всемирно известный архитектор. Под Киевом построили особняк, который идеально соответствует принципам классика архитектуры.

Проект назвали "Дом в стиле Райта" . Дом площадью 380 квадратных метров расположен в Буче под Киевом .

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В доме и на территории использовали много природных материалов / Фото Mayertrade

Дизайн был разработан студией Yunakov Architecture & Design .

Фрэнк Ллойд Райт – известный архитектор-новатор, который придумал принцип "органической архитектуры".



Крыша нависает над домом / Фото Mayertrade

Принципами его зданий являются:

прижатая кровлей крыша – так дом кажется ниже,

большой вынос кровли от фасада,

много крытых террас.



В гостиной создали стену из зеленых растений / Фото Mayertrade

Роскошный дом под Киевом соответствует стилистике Райта .

Фасад отделали клинкерным кирпичом, термоясенем и известняком . Крыша дома покрыта медью.



В интерьере использовали роскошные сочетания цветов и фактур / Фото Mayertrade

В интерьере преобладает стиль лофт с различными дополнениями. Органично смотрятся барные стулья и прозрачный стол в столовой .

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Стильная гостиная высотой два этажа / Фото Mayertrade

На первом этаже расположили просторную гостиную, занимающий два этажа . Также здесь есть кухня и столовая, кабинет, гостевая спальня и две крытые террасы.



Одна из крытых террас на первом этаже / Фото Mayertrade

Второй уровень занимают еще три спальни с санузлами. Здесь тоже есть терраса .