Проект реализован архитектурным агентством Roar (ОАЭ). При разработке дизайна помещения детского сада туда были заложены различные инновационные технологии.

Заведение будущего создали в рамках проекта "Зона 2071", сообщает Activityedu.

Его цель – превратить Объединенные арабские Эмираты в наиболее современную и передовую страну в мире к 2071 году.

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Интерьер похож на кадр из фантастического фильма / Фото Deezen

Одним из способов создания образования будущего – отказ от традиционных классов. Именно поэтому дизайн сада выглядит абсолютно футуристично.

"Вместо этого мы создали учебные студии – такие, быстро подстраиваются под различные стили обучения, – объясняет Паллави Дин, глава студии Roar.



Стены реагируют на прикосновения и демонстрируют различные изображения / Фото Deezen

Здание садика имеет "облачную крышу". Ее создали из панелей, соединенных между собой в волнистые формы. Они необходимы для того, чтобы дети чувствовали себя уютно и безопасно.



Здесь все создано для раннего развития детей / Фото Deezen

В интерьере нет острых углов – здесь преобладают мягкие и плавные линии. Научные исследования доказывают, что такие архитектурные решения более привлекательны и комфортны для детей. Зато острые углы детям кажутся неуютными.



Интерьер нейтральных оттенков помогает концентрироваться / Фото Deezen

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Почти все элементы дизайна – нейтрального цвета. Это нужно для того, чтобы дети сосредоточили внимание на учителе, а также на живом общении.

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