Как выглядит черный интерьер киевской квартиры с розовой "жемчужиной" фото
Монохромный дизайн киевской квартиры с ярким акцентом выглядит очень смело и стильно. Квартира выдержана в стиле минимализм, где каждая деталь имеет функциональное значение.
Источник:igorsirotov.com
Дизайн квартиры в Киеве разработала команда студии Игоря Сиротова. Квартира в стиле минимализм полностью выполнена в черном цвете, кроме дивана в гостиной. С помощью RBG-подсветки монохромный интерьер может подсвечиваться по нескольким сценариям: холодный белый свет, теплый желтый и розовый.
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Смотрите фото уникального дизайна квартиры:
Диван цвета фуксии - изюминка квартиры / Фото behance.net
Розовая RBG-подсветка / Фото behance.net
Вся квартира покрыта керамогранитом, имитирующим звездное небо / Фото behance.net
Идеальный домашний кинотеатр / Фото behance.net
Черная кухня с четкими прямыми линиями / Фото behance.net
Спальня с большим окном и подиумом для кровати / Фото behance.net
Спальня с большим окном и зеркалом для отражения света / Фото behance.net
Стены покрыты декоративной штукатуркой / Фото behance.net
Коридор с теплым желтым освещением / Фото behance.net
Коридор с розовым освещением / Фото behance.net
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Ванная комната с квадратным напольным унитазом / Фото behance.net
Ванная комната с матовой перегородкой для душа / Фото behance.net
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