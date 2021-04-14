Монохромный дизайн киевской квартиры с ярким акцентом выглядит очень смело и стильно. Квартира выдержана в стиле минимализм, где каждая деталь имеет функциональное значение.

Дизайн квартиры в Киеве разработала команда студии Игоря Сиротова. Квартира в стиле минимализм полностью выполнена в черном цвете, кроме дивана в гостиной. С помощью RBG-подсветки монохромный интерьер может подсвечиваться по нескольким сценариям: холодный белый свет, теплый желтый и розовый.

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Смотрите фото уникального дизайна квартиры:

Диван цвета фуксии - изюминка квартиры / Фото behance.net

Розовая RBG-подсветка / Фото behance.net

Вся квартира покрыта керамогранитом, имитирующим звездное небо / Фото behance.net

Идеальный домашний кинотеатр / Фото behance.net

Черная кухня с четкими прямыми линиями / Фото behance.net

Спальня с большим окном и подиумом для кровати / Фото behance.net

Спальня с большим окном и зеркалом для отражения света / Фото behance.net

Стены покрыты декоративной штукатуркой / Фото behance.net

Коридор с теплым желтым освещением / Фото behance.net

Коридор с розовым освещением / Фото behance.net

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Ванная комната с квадратным напольным унитазом / Фото behance.net