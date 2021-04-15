Дизайнеры Qssupplies решили оживить пять ванных комнат из известных картин. Они создали подробные визуализации того, как они могли бы выглядеть, если бы они были настоящими, сохраняя при этом стиль и настроение оригинальной картины. Возможно, эти размышления вдохновят и вас переделать собственную ванную комнату!

Эти картины демонстрируют интерьеры, настроение и общую атмосферу ванных комнат на момент их написания. Большинство из них достаточно сюрреалистические и имеют собственную историю. Некоторые же показывают интерьер ванных комнат и то, как они выглядели раньше.

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1.

Перкинс Гарнли создал эту особую викторианскую ванную комнату элегантной и изысканной, хотя это и далеко от минималистских тенденций 20 века. Такие детали, как деревянная вагонка и раскладной экран в китайском стиле, добавляют нотку истории и роскоши.

Картина: Перкинс Гарнли, Ванная комната (1935) / Фото qssupplies.co.uk

Визуализация / Фото qssupplies.co.uk

2.

Фернандо Ботеро – "самый колумбийский из колумбийских художников" – нарисовал интимные сцены в ванной комнате.

Если вы работаете дома с ограниченной площадью ванной комнаты, попробуйте расширить пространство яркими, "несокрушимыми" цветами (без узоров), отдельной ванной (чтобы подчеркнуть площадь пола) и чувством удовлетворения,

– советовал художник.

Картина Фернандо Ботеро, Ванная комната (1932) / Фото qssupplies.co.uk

Визуализация / Фото qssupplies.co.uk

3.

Ванная комната Лихтенштейна – идеальная модель для владельцев, которые обожают стильные сочетания. Художник любит технические детали, такие как открытые трубы и повторяющаяся плитка. Соблюдение монохромной цветовой гаммы (даже полотенец) и чистота сделают вашу маленькую ванную комнату похожей на изысканное пространство.