Как выглядели бы ванные комнаты из известных картин в реальности фото до и после
Дизайнеры Qssupplies решили оживить пять ванных комнат из известных картин. Они создали подробные визуализации того, как они могли бы выглядеть, если бы они были настоящими, сохраняя при этом стиль и настроение оригинальной картины. Возможно, эти размышления вдохновят и вас переделать собственную ванную комнату!
Источник:qssupplies.co.uk
Эти картины демонстрируют интерьеры, настроение и общую атмосферу ванных комнат на момент их написания. Большинство из них достаточно сюрреалистические и имеют собственную историю. Некоторые же показывают интерьер ванных комнат и то, как они выглядели раньше.
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1.
Перкинс Гарнли создал эту особую викторианскую ванную комнату элегантной и изысканной, хотя это и далеко от минималистских тенденций 20 века. Такие детали, как деревянная вагонка и раскладной экран в китайском стиле, добавляют нотку истории и роскоши.
Картина: Перкинс Гарнли, Ванная комната (1935) / Фото qssupplies.co.uk
Визуализация / Фото qssupplies.co.uk
2.
Фернандо Ботеро – "самый колумбийский из колумбийских художников" – нарисовал интимные сцены в ванной комнате.
Если вы работаете дома с ограниченной площадью ванной комнаты, попробуйте расширить пространство яркими, "несокрушимыми" цветами (без узоров), отдельной ванной (чтобы подчеркнуть площадь пола) и чувством удовлетворения,
– советовал художник.
Картина Фернандо Ботеро, Ванная комната (1932) / Фото qssupplies.co.uk
Визуализация / Фото qssupplies.co.uk
3.
Ванная комната Лихтенштейна – идеальная модель для владельцев, которые обожают стильные сочетания. Художник любит технические детали, такие как открытые трубы и повторяющаяся плитка. Соблюдение монохромной цветовой гаммы (даже полотенец) и чистота сделают вашу маленькую ванную комнату похожей на изысканное пространство.
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