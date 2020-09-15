Коллекция туалетных столиков Slump включает девять столов, состоящих из листов стекла, а в основе стальные трубы, дерево и бетон. В каждой точке, где столешницы встречаются с основаниями, стеклянная поверхность плотно прилегает – в этом и особенность изделий.

Это создает эффект "природных форм" – так, будто родниковая вода точит камни в горах, об этом пишет издание Deezen.

Читайте также: В Великобритании разработали журнальный столик с ножками-вазонами: фото

Для того, чтобы достичь желаемого эффекта, при изготовлении столиков дизайнеры использовали вакуум. Таким образом стекло почти сливается с основанием стола. Поскольку материалы каждый раз по-разному реагируют на этот процесс, нет двух одинаковых предметов для ножки.



За этими столиками стоит кропотливый труд / Фото Deezen

Например, вот обеденный стол на 4 ножки, изготовленных из стали, с более привычной и менее натуральной эстетикой.



Этот стол было легче всего изготовить / Фото Deezen

Выставка Slump стартовала 10 сентября в рамках ежегодного Лондонского фестиваля дизайна, к которому можно приобщиться как физически, так и онлайн.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке