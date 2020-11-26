Как выбрать стиль интерьера: 5 простых шагов от дизайнера
Многие перед началом ремонта хотят иметь стильный интерьер. На этом их представление о своем будущем жилье заканчивается. У людей возникают трудности с выбором стиля.
Дизайнер Богдан Антонов в Instagram дает советы тем, кто не может определить соответствующий стиль для своего дома.
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Отвергайте стили, которые вам не нравятся / Фото Unsplash
Сегодня уже немодно оформлять интерьер в одном четком стиле. Лучше сочетать стили по правилу "80/20". 80 процентов – это базовый стиль, а 20 процентов – акцентный.
Что нужно сделать, чтобы выбрать правильный стиль?
Оцените объект
Тщательно обдумайте высоту потолков, квадратуру, количество естественного света. Стиль зависит и от назначения объекта.
Если вы выбираете стиль для жилого помещения, проанализируйте, будет ли интерьер комфортным для вас.
Количество естественного света в помещении имеет большое значение / Фото Unsplash
Если это помещение коммерческого назначения – ориентируйтесь на целевую аудиторию.
Сузьте круг
Сразу смело отбрасывайте стили, которые вам не нравятся.
Подумайте о тенденциях
Найдите картинки актуальных и устаревших стилей. Проанализируйте что нужно лично вам. Это поможет сформировать целостную картину.
Стиль зависит от назначения помещения / Фото Unsplash
Найдите примеры
Ищите в интернете картинки с соответствующим стилем и атмосферой. Найдите дизайнерские портфолио в Behance, Pinterest или Instagram.
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Найдите изображения со стилями, которые вам нравятся / Фото Unsplash
Проконсультируйтесь с дизайнером
Консультация специалиста сэкономит ваше время, нервы и средства. Дизайнер поможет объективно оценить ваши желания и возможности.
Перед началом ремонта тщательно продумайте все шаги, визуализируйте будущий интерьер. Тогда вы будете точно знать, чего ожидать.
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