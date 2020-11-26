Многие перед началом ремонта хотят иметь стильный интерьер. На этом их представление о своем будущем жилье заканчивается. У людей возникают трудности с выбором стиля.

Дизайнер Богдан Антонов в Instagram дает советы тем, кто не может определить соответствующий стиль для своего дома.

Интересно: Как выглядит стильная современная кухня: названы основные признаки



Отвергайте стили, которые вам не нравятся / Фото Unsplash

Сегодня уже немодно оформлять интерьер в одном четком стиле. Лучше сочетать стили по правилу "80/20" . 80 процентов – это базовый стиль, а 20 процентов – акцентный.

Что нужно сделать, чтобы выбрать правильный стиль?

Оцените объект

Тщательно обдумайте высоту потолков, квадратуру, количество естественного света . Стиль зависит и от назначения объекта.

Если вы выбираете стиль для жилого помещения, проанализируйте, будет ли интерьер комфортным для вас.



Количество естественного света в помещении имеет большое значение / Фото Unsplash

Если это помещение коммерческого назначения – ориентируйтесь на целевую аудиторию .

Сузьте круг

Сразу смело отбрасывайте стили, которые вам не нравятся .

Подумайте о тенденциях

Найдите картинки актуальных и устаревших стилей . Проанализируйте что нужно лично вам. Это поможет сформировать целостную картину.



Стиль зависит от назначения помещения / Фото Unsplash

Найдите примеры

Ищите в интернете картинки с соответствующим стилем и атмосферой . Найдите дизайнерские портфолио в Behance, Pinterest или Instagram .

Актуально: Нужно ли переводить пластиковые окна в зимний режим



Найдите изображения со стилями, которые вам нравятся / Фото Unsplash

Проконсультируйтесь с дизайнером

Консультация специалиста сэкономит ваше время, нервы и средства . Дизайнер поможет объективно оценить ваши желания и возможности.