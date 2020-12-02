Простой и бюджетный способ обновить комнату – приобрести новые шторы и подушки на диван или кровать. С обивкой сложнее – ее придется менять или покупать новую мебель. Рассказываем, как гармонично совместить цвета и фактуры.

О том, какой текстиль выбрать для дома , сообщает Roomble .

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Правила сочетания текстиля в интерьере

Начните с цветов



Сочетание нескольких оттенков одного цвета / Фото dizajn-gostinoj.com

Попробуйте совместить в комнате теплые и холодные оттенки одного цвета . Подушки можно выбрать яркие и контрастные – они станут отличным акцентным элементом .

Монохромный интерьер

Подходит для тех, кто хочет изменить стиль собственноручно , без услуг дизайнера. Сделать одноцветный интерьер довольно просто.



Монохромный интерьер с различными фактурами / Фото steklov.pro

Но есть одно условие: экспериментируйте с фактурами . Сегодня существует множество вариантов штор и обивок : льняные, атласные, бархатные, шелковые, даже рогожевые.

Сочетайте грубые и тонкие ткани : кружево со льном, рогожку и атлас и так далее. Это выглядит стильно и интересно .

Экспериментируйте с узорами

Если вам хочется оживить интерьер, сделать его более интересным, приобретите диван и шторы одного цвета, но пусть на одном из предметов будут узоры .



Стильные узоры создают атмосферу в комнате / Фото Dg-home

Или дополните дизайн комнаты смелыми подушками с орнаментами . Сегодня существует множество вариантов: классические вензеля, стильные скандинавские орнаменты, геометрические узоры. Выбирайте в соответствии со стилем вашего интерьера.

Сочетайте белый цвет и узоры



Белый цвет в сочетании с различными орнаментами / Фото Design-homes

Это замечательная комбинация – она выглядит стильно и долго не теряет актуальность. Также можно дополнить интерьер подушками разного размера – но в одном стиле.

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Текстиль как декорации

Особенно актуальным такое решение является в зимний период. Наполните комнату пледами, подушками, ковриками . Зимой хочется теплых пастельных оттенков , или наоборот, ярких акцентов.



Уютный уголок с текстильными декорациями / Фото Happymodern

Выберите подушки в наволочках из различных тканей : из искусственного меха, вязаные, льняные и так далее. Дополните их теплыми пледами. Уютное место для зимних вечеров станет любимым у всей семьи.