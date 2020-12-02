Как сочетать шторы с обивкой мебели и подушками для стильного интерьера
Простой и бюджетный способ обновить комнату – приобрести новые шторы и подушки на диван или кровать. С обивкой сложнее – ее придется менять или покупать новую мебель. Рассказываем, как гармонично совместить цвета и фактуры.
О том, какой текстиль выбрать для дома, сообщает Roomble.
По теме: Как использовать картон повторно: оригинальные идеи для дома
Правила сочетания текстиля в интерьере
Начните с цветов
Сочетание нескольких оттенков одного цвета / Фото dizajn-gostinoj.com
Попробуйте совместить в комнате теплые и холодные оттенки одного цвета. Подушки можно выбрать яркие и контрастные – они станут отличным акцентным элементом.
Монохромный интерьер
Подходит для тех, кто хочет изменить стиль собственноручно, без услуг дизайнера. Сделать одноцветный интерьер довольно просто.
Монохромный интерьер с различными фактурами / Фото steklov.pro
Но есть одно условие: экспериментируйте с фактурами. Сегодня существует множество вариантов штор и обивок: льняные, атласные, бархатные, шелковые, даже рогожевые.
Сочетайте грубые и тонкие ткани: кружево со льном, рогожку и атлас и так далее. Это выглядит стильно и интересно.
Экспериментируйте с узорами
Если вам хочется оживить интерьер, сделать его более интересным, приобретите диван и шторы одного цвета, но пусть на одном из предметов будут узоры.
Стильные узоры создают атмосферу в комнате / Фото Dg-home
Или дополните дизайн комнаты смелыми подушками с орнаментами. Сегодня существует множество вариантов: классические вензеля, стильные скандинавские орнаменты, геометрические узоры. Выбирайте в соответствии со стилем вашего интерьера.
Сочетайте белый цвет и узоры
Белый цвет в сочетании с различными орнаментами / Фото Design-homes
Это замечательная комбинация – она выглядит стильно и долго не теряет актуальность. Также можно дополнить интерьер подушками разного размера – но в одном стиле.
Похоже: Как сочетать разные стили и материалы в интерьере: советы специалиста
Текстиль как декорации
Особенно актуальным такое решение является в зимний период. Наполните комнату пледами, подушками, ковриками. Зимой хочется теплых пастельных оттенков, или наоборот, ярких акцентов.
Уютный уголок с текстильными декорациями / Фото Happymodern
Выберите подушки в наволочках из различных тканей: из искусственного меха, вязаные, льняные и так далее. Дополните их теплыми пледами. Уютное место для зимних вечеров станет любимым у всей семьи.
Летом такой декор можно заменить на легкие натуральные ткани и яркие жизнерадостные цвета.
Поделиться новостью