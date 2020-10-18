Если у вас небольшая квартира, без раскладного дивана не обойтись. Это удобный и практичный предмет интерьера, который помогает экономить место. Дизайнеры советуют, как выбрать диван, который будет служить вам долго.

Существуют различные виды раскладных диванов, сообщает Roomble.

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Когда выбираете диван, лучше сразу обратите внимание на раскладные модели / Фото Berkem

Перед покупкой рекомендуем ознакомиться с каждым из них. Некоторые диваны выдвигаются вперед, другие же раскрываются, как книга. Тщательно измерьте место, необходимое для дивана в сложенном и разложенном состоянии.

Диван-книжка



"Книжку" покупают чаще всего / Фото Roomble

Наиболее популярная конструкция. При раскладывании достаточно поднять и опустить половинку дивана. Такие диваны недорогие и имеют множество вариантов дизайна.

Из недостатков можно назвать то, что диван нужно постоянно отодвигать от стены при раскладывании. Иначе его корпусом можно повредить обои или краску.

Усовершенствованная книга



Этот тип дарит дополнительный комфорт / Фото Ladya

Дает возможность установить спинку в различных положениях: от абсолютно вертикальной до позиции полулежа.

Недостатки такие же, как в предыдущей версии – при раскладывании нужен простор. Также здесь отсутствует место для белья.

Французская раскладушка

Современный тип диванов. Для того чтобы разложить его, нужно снять часть для сидения и достать конструкцию наружу. Диван раскладывается вперед.



Сегодня существует много вариаций французской раскладушки / Фото Berkem

Плюсами такого вида является компактность и огромный выбор моделей. Нередко именно французской раскладушкой оснащают кожаные диваны – это помогает им дольше сохранять хороший вид.

Из минусов – этот диван надоедает раскладывать каждый день. Кроме того, нужно постоянно забирать все предметы с его поверхности, а затем складывать обратно.

Седафлекс



Комфортная конструкция обеспечивает удобное раскладывание / Фото Dommino

Второе название диванов этого типа – бельгийская раскладушка.

Нужно сначала потянуть механизм вверх, а потом на себя. Похоже на французскую раскладушку, но без дополнительных подушек. Такой диван прекрасно подходит для ежедневного использования и имеет дополнительное место для белья.

Аккордеон



Пример дивана-аккордеона / Фото Happymodern

Работает по принципу раскладушки. Его нужно потянуть вперед и конструкция легко разложится. Такой тип надежный и дает дополнительное пространство для сна.

Из недостатков можно назвать то, что ножки дивана могут поцарапать пол или оставить вмятины на ковре.

Еврософа



Такой дизайн выглядит стильно / Фото Design-homes

Простой механизм – нужно потянуть нижнюю часть за скрытую ручку и она выедет на специальных роликах. Затем опускаем спинку и получаем просторное спальное место.

В этом диване есть ниша для белья и его можно поставить вплотную к стене.

Дельфин



Такой тип еще называют "Венеция" / Фото Poztelio

Обычно такой тип используют в угловых диванах. Здесь нужно потянуть скрытую конструкцию и достать из нее спальное место. Простой и комфортный вариант для гостей.

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Выбирайте раскладной диван, подходит к вашему интерьеру / Фото Unsplash

Основными критериями, которые нужно учитывать перед покупкой, являются механизм раскладывания, пространство, которое занимает диван, и, конечно, дизайн.

Если места в вашем доме достаточно, не спешите отказываться от идеи раскладного дивана. Он может понадобиться, когда приедут гости. Поэтому лучше всегда покупать раскладной диван, даже если вы будете пользоваться им редко.



Пример раскладного дивана / Фото Unsplash

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