Как выбрать правильные шторы: советы дизайнера
Без штор на окнах не обойтись в любом доме. А вот как выбрать правильный стиль, ткань и длину – вопрос не из легких. Читайте практические советы в нашем материале.
О шторах и их роли в интерьере рассказывает в своем Instagram украинский дизайнер под ником Olgahome.
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Вариант римских штор в интерьере / Фото Pinterest
Виды оформления окон
Шторы
Могут быть изготовлены из любого материала, чаще всего – из текстиля. Это самый популярный вариант оформления окон.
Портьеры
Их изготавливают из тяжелых, непрозрачных тканей.
Римские шторы
Делают из текстиля, в сложенном виде они собираются в складки.
Ролеты или рулонные шторы
Современный минималистичный вариант. Это полотна ткани, которые скручиваются в рулоны.
Шторы в скандинавском стиле / Фото nbnews.com.ua
Ткани
Современные интерьеры требуют однотонных тканей, без рисунков. Существуют такие виды тканей: нубук, рогожка, сатин, бархат, велюр, джут, лен, шелк, атлас. Выбирайте на свой вкус.
Выбор ткани для штор зависит от количества света в помещении. Для темных комнат лучше выбирать вискозу, шелк и другие легкие ткани.
Для солнечной стороны существует вариант под названием "блэкаут" – шторы, которые совсем не пропускают солнечный свет.
Функциональность
Легкий тюль пропускает достаточное количество света / Фото ok.design
Шторы могут выполнять различные функции в вашем интерьере.
Спрятаться от нежелательных взглядов
Актуально днем и вечером. С этой целью можно использовать рулонные или римские шторы.
Спрятаться от солнца днем
Здесь можно выбирать легкие варианты из натуральных тканей: льняные или хлопчатобумажные. Особенно хорошо такие шторы подходят к скандинавскому стилю.
Спрятаться от солнца утром
Шторы блэкаут совсем не пропускают солнца / Фото Berkem
Для этого понадобятся тяжелые и непрозрачные шторы. Выбирайте блэкаут, бархат или велюр.
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Размеры
Нужно выбирать правильную длину штор / Фото ok.design
Ширину штор нельзя определять по ширине окна. Равняйтесь на размер карниза.
Если речь идет о классических вариантах, то помните, что 5-10 сантиметров штор должны лежать на полу.
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