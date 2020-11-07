Без штор на окнах не обойтись в любом доме. А вот как выбрать правильный стиль, ткань и длину – вопрос не из легких. Читайте практические советы в нашем материале.

О шторах и их роли в интерьере рассказывает в своем Instagram украинский дизайнер под ником Olgahome .

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Вариант римских штор в интерьере / Фото Pinterest

Виды оформления окон

Шторы

Могут быть изготовлены из любого материала, чаще всего – из текстиля. Это самый популярный вариант оформления окон.

Портьеры

Их изготавливают из тяжелых, непрозрачных тканей.

Римские шторы

Делают из текстиля, в сложенном виде они собираются в складки.

Ролеты или рулонные шторы

Современный минималистичный вариант. Это полотна ткани, которые скручиваются в рулоны.



Шторы в скандинавском стиле / Фото nbnews.com.ua

Ткани

Современные интерьеры требуют однотонных тканей, без рисунков. Существуют такие виды тканей : нубук, рогожка, сатин, бархат, велюр, джут, лен, шелк, атлас. Выбирайте на свой вкус.

Выбор ткани для штор зависит от количества света в помещении. Для темных комнат лучше выбирать вискозу, шелк и другие легкие ткани.

Для солнечной стороны существует вариант под названием "блэкаут" – шторы, которые совсем не пропускают солнечный свет .

Функциональность



Легкий тюль пропускает достаточное количество света / Фото ok.design

Шторы могут выполнять различные функции в вашем интерьере.

Спрятаться от нежелательных взглядов

Актуально днем ​​и вечером. С этой целью можно использовать рулонные или римские шторы.

Спрятаться от солнца днем

Здесь можно выбирать легкие варианты из натуральных тканей: льняные или хлопчатобумажные. Особенно хорошо такие шторы подходят к скандинавскому стилю.

Спрятаться от солнца утром



Шторы блэкаут совсем не пропускают солнца / Фото Berkem

Для этого понадобятся тяжелые и непрозрачные шторы. Выбирайте блэкаут, бархат или велюр.

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Размеры



Нужно выбирать правильную длину штор / Фото ok.design

Ширину штор нельзя определять по ширине окна . Равняйтесь на размер карниза.

Длину штор определяют от пола до карниза . Ошибкой является такая длина, при которой шторы слишком короткие и не лежат на полу.